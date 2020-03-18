Желающих помочь полиции в пограничном контроле уже больше необходимого

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Кайтселийта Танель Рютман, по словам которого вопрос о привлечении ополченцев к пограничному контролю будут решать командующие дружинами Кайтселийта на местах. В разных дружинах и в разных регионах это будет решаться в зависимости от ситуации.

“На данный момент желающих принять участие в пограничном контроле больше, чем нужно, так что долгосрочный резерв у нас есть, мотивация у людей очень высокая», - отметил майор Рютман.

Привлечение ополченцев для добровольного оказания помощи силовым структурам происходит на основании соответствующих положений Закона о Кайтселийте. За участие в акциях оказания поддержки ополченцы получают компенсацию, при расчете которой за основу берется средняя брутто-зарплата. Им также обеспечивается питание на время выполнения задач и компенсируются расходы на проезд.

Для выполнения служебных обязанностей приглашают ополченцев, у которых на данный момент нет проблем со здоровьем. Вместе с тем, не привлекаются к такого рода задачам молодые члены Кайтселийта.

Во время выполнения задач ополченцы носят полевую форму, они имеют право использовать выданные им департаментом полиции и погранохраны, или же департаментом здоровья средства защиты здоровья и соблюдать правила гигиены.

Правительство во вторник на внеочередном заседании дало Министерству внутренних дел разрешение привлечь Кайтселийт для охраны границы Эстонии в период действия чрезвычайного положения.

Ранее свое согласие помимо Кайтселийта дали также Министерство обороны и президент Керсти Кальюлайд. В течение 30 дней для этого будет задействовано до 150 членов Кайтселийта в сутки.