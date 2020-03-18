Накрывший крупную строительную фирму снежный ком проблем довел ее до банкротства

Несмотря на то, что Parmeron не сравним со строительными гигантами, такими как Merko или Nordecon, в последние годы он получил приличную прибыль и построил несколько известных зданий, в том числе реконструировал здание Таллиннской скорой помощи на Ретке-теэ. Годовой оборот компании составил почти 10 миллионов евро.

Однако на прошлой неделе Parmeron подал заявление о банкротстве в Харьюский уездный суд. Кристьян Луми, менеджер и владелец компании, согласился раскрыть предпосылки этого шага. Он сказал, что смертельный удар по бизнесу нанес объект в Каламая, состоящий из многоквартирных домов и здания коммерческого назначения, на который приходилось до 70 процентов годового оборота Parmeron. «Это был очень большой кусок для нас», - признался он.

По словам Луми, фатальный снежный ком проблем начался с субподрядчиков. В конце прошлого года монтажными и бетонными работами занимались дружелюбные парни, в основном украинцы и белорусы. «В какой-то момент, в самый разгар работы, они решили поехать домой на каникулы. В течение дня они прекратили работу на площадке, отправились навестить своих бабушек и дедушек на родину и вернулись только через четыре недели», - рассказывает Луми. Это навредило строительной деятельности, поскольку было невозможно привлечь такое большое количество работников на замену в период Рождества.

Наступила весна 2019 года, Parmeron более-менее вернулся в график. Однако вскоре появились новые препятствия, такие как застопорившееся из-за отсутствия разрешения на перекрытие улицы рытье трасс.

«Причиной было ежедневное прохождение учеников из соседней школы Густава Адольфа по отрезку улицы, который касался нас», - сказал Луми. Наконец, когда уже много времени было потрачено впустую, компании дали разрешение.

Но и дальше дела не шли гладко. Летом возникла заминка с малярными работами, потому что маляров просто не было. «Те, кто были, ходили на работу по своему усмотрению», вспоминает Луми.

Хотя Parmeron нормально ладил с заказчиком объекта в Каламая, последний также был в цейтноте: в конце концов, владельцы бизнеса и квартир хотели переехать в дом. На Parmeron наложили санкции, и суммы были немаленькие. Вот почему компания в настоящее время обанкротилась.

По словам Луми, у комапнии мало денег. Есть только небольшой автопарк и немного офисная мебели и оборудования. Какой долг перед партнерами, неизвестно. Обязательства перед Налоговым департаментом составляют почти 30 000 евро.

Луми заверил, что они выплатили январские зарплаты своим 15 сотрудникам. Компания сообщила о ситуации Кассе по безработице, и оттуда уже приходил консультант, чтобы проинструктировать сотрудников Parmeron. «До окончания контрактов работникам будет платить Касса по безработице», - сказал Луми.