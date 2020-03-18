Черный сценарий: потерять работу из-за коронавируса могут до 25 млн человек

К массовым сокращениям может привести кризис экономики и рынка рабочей силы, созданный пандемией, говорится в исследовании, на которое ссылается Интерфакс.

Эксперты МОТ спрогнозировали, что при пессимистичном сценарии работы лишатся 24,7 млн человек (для сравнения - во время финансового кризиса 2008-2009 годов своих мест лишились 22 млн сотрудников).

Оптимистичный прогноз предполагает, что работу потеряют примерно 5,3 млн человек. При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 2020 года от $860 млрд до $3,4 трлн неполученных выплат.

В то же время в организации отметили, что скоординированный международный ответ на этот вызов может уменьшить число людей, которым грозит безработица из-за последствий пандемии.

"Это больше не является просто глобальным кризисом в сфере здравоохранения, это еще и серьезный кризис на рынке труда и экономический кризис, оказывающий огромное влияние на людей", - заявил гендиректор МОТ Гай Райдер.