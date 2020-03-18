Профсоюз работников торговли предлагает сократить время работы магазинов по всей стране

«Нынешняя ситуация, когда некоторые магазины решили сократить свое время, а другие нет, сбивает с толку покупателей», - сообщила Пютсепп в пресс-релизе, добавив, что, как только вспышка вируса еще ускорится, все магазины, кроме продуктовых и аптек, могут закрыться.