Профсоюз работников торговли предлагает сократить время работы магазинов по всей стране

По словам председателя профсоюза работников торговли и обслуживания Эстонии Элле Пютсепп, сокращение времени работы магазинов в нынешней ситуации вполне оправдано и может быть введено по всей стране.
«Нынешняя ситуация, когда некоторые магазины решили сократить свое время, а другие нет, сбивает с толку покупателей», - сообщила Пютсепп в пресс-релизе, добавив, что, как только вспышка вируса еще ускорится, все магазины, кроме продуктовых и аптек, могут закрыться.
По словам Пютсепп, сокращение времени работы торговых центров и магазинов поможет минимизировать распространение вируса, поскольку даст время на более тщательную дезинфекцию торговых площадей.
«Это также дало бы возможность заполнить полки магазинов, избегая контактов с покупателями, и лучше защитить здоровье как сотрудников магазина, так и покупателей», - сообщила Пютсепп, советуя клиентам предпочесть банковские карты при совершении покупок, чтобы минимизировать прямой контакт.