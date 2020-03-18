Поезд Таллинн-Москва с пятницы прекращает работу

«Сегодня вечером от РЖД мы получили информацию о том, что курсирование поезда временно приостановлено, чтобы предотвратить распространение вируса и обеспечить безопасность пассажиров. Мы просим пассажиров, желающих вернуть приобретенный билет, обратиться в службу поддержки Go Rail, компании, ответственной за продажу билетов», - прокомментировал Эрик Лэйдви, председатель правления Eesti Raudtee.