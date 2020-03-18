Поезд Таллинн-Москва с пятницы прекращает работу

Из-за распространения коронавируса COVID-19 отправления поезда Таллинн-Санкт-Петербург-Москва были временно приостанавливаются с 20 марта, а билеты, которые уже были проданы, будут выкуплены.
«Сегодня вечером от РЖД мы получили информацию о том, что курсирование поезда временно приостановлено, чтобы предотвратить распространение вируса и обеспечить безопасность пассажиров. Мы просим пассажиров, желающих вернуть приобретенный билет, обратиться в службу поддержки Go Rail, компании, ответственной за продажу билетов», - прокомментировал Эрик Лэйдви, председатель правления Eesti Raudtee.
12 марта правительство Республики объявило чрезвычайное положение в связи со всемирным пандемическим распространением коронавируса COVID-19, и связанной с этим угрозы массовой инфекции в Эстонии. Чрезвычайное положение в его нынешнем виде действует до 1 мая.