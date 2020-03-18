В Эстонии новая оценка рисков: коронавирус распространился по всему миру

Об этом BNS сообщила в среду пресс-служба правительства, отметив, что во-первых, решено упразднить список стран с повышенным риском коронавируса. Ранее список был введен для того, чтобы выявить данные тех людей, которые прибывают в Эстонию из стран, внесенных в этот список, причем перечень этих стран ежедневно обновлялся. На сегодняшний день список стран с повышенным риском коронавируса обновлять больше нет смысла, поскольку вирус распространился по всему миру.

Во-вторых, теперь не будут требовать от всех подряд въезжающих в Эстонию лиц заполнять анкеты о состоянии их здоровья. Полиции будет оставлено право при необходимости потребовать заполнение такой анкеты в особых случаях, если, например, у въезжающего в Эстонию человека будут налицо симптомы заболевания.

В-третьих, уточнены условия требования двухнедельной самоизоляции лиц, въезжающих в Эстонию. По особому разрешению полиции, в 14-дневной самоизоляции не должны будут пребывать, например, президент, премьер-министр, члены правительства, консулы, при условии, что у них не будет налицо симптомов заболевания.