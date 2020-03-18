В Кунда началась волна сокращений: за два дня лишились работы почти 100 человек

Генеральный директор Kunda Trans Андрес Луме сказал, что их сокращения на все 100 процентов связаны с сокращениями на Kunda Nordic Cement. «Мы перевозили сырье для них. Поскольку цементный завод прекратил производство клинкера, им больше не нужно транспортировать сырье», - сказал он.

Главный специалист Кассы по безработице по коммуникациям Лаури Кооль сказал, что ситуация вызывает озабоченность. «В течение двух дней из Кунда поступили два сообщения о сокращениях. Поскольку Nordic Cement также предлагал работу субподрядчикам, многие другие компании в этом районе пострадают от прекращения производства», - сказал Кооль.

Старейшина волости Виру-Нигула Эйнар Вальбаум сказал, что полтора года назад он сказал премьер-министру, членам парламента и министру экономики, что в Кунда будет трудно. «Никто не проявил к этому никакого интереса», - сказал Вальбаум.

По его словам, в Кунда, вероятно, будут и новые увольнения. «Если железная дорога закроется, все, кто использует железные дороги, потеряют ее: перевозчики бревен, перевозчики грузов в порт и другие. Число людей может составить около 20».