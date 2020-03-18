Ср, 18.03.2020
У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется. Урмас Рейнсалу

Италия сообщила о рекордных 475 смертельных случаях за сутки

Коронавирус в Риме

ФОТО: ALESSANDRA TARANTINO/AP/Scanpix

Руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в среду проинформировал о выявлении за сутки 2648 новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает итальянская пресса.

По словам Боррелли, скончались за сутки 475 человек, выздоровели 1084 человека.

Всего в настоящий момент в Италии выявлено 28710 инфицированных, 4025 человек вылечились.

Италия продолжает оставаться одной из наиболее проблемных с точки зрения эпидемиологической ситуации страной мира.

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