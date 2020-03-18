Чрезвычайное сообщение ⟩ Приостановление права на розничную продажу алкогольных напитков в государстве в целом в промежутке с 22.00 до 10.00.

На основании пункта 1 части 1 статьи 36 Закона об алкоголе и исходя из чрезвычайного положения, установленного распоряжением Правительства Эстонской Республики No 76 от 12 марта 2020 г. «Об объявлении чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики»:

1. В интересах обеспечения общественного порядка приостановить в государстве в целом право на розничную продажу алкогольных напитков в промежутке с 22.00 до 10.00 до окончания чрезвычайного положения.

2. Установленное пунктом 1 ограничение не применяется на борту судов или самолетов, используемых для международных пассажирских перевозок, а также в отношении мест продажи, расположенных внутри зоны безопасности международных аэропортов и портов.

3. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной связи опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

4. Согласно части 4 статьи 49 Закона об алкоголе, государственный надзор за выполнением требований, связанных с розничной продажей алкогольных напитков, и соблюдение ограничений на потребление алкогольных напитков на своей административной территории осуществляет волостная или городская управа

5. Распоряжение вступает в силу 18 марта 2020 г. в 22.00.

В случае ненадлежащего выполнения распоряжения применяются меры административного принуждения, указанные в части 2 или 3 Закона об охране правопорядка.

Распоряжение можно оспорить в порядке, установленном Административно-процессуальным кодексом.

Юри Ратас Премьер-министр