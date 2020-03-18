Центристы призывают депутатов пожертвовать полагающуюся им прибавку к зарплате

По оценке фракции, деньги могли бы пойти организациям, которые напрямую или косвенно помогают преодолению кризиса. Таких организация множество по всей стране – это больницы, продуктовый банк, спасатели-добровольцы и т.д, указывает в пресс-сообщении советник парламентской фракции Центристской партии Катрин Иосуа.

По словам руководителя парламентской фракции центристов Керсти Сарапуу, согласно действующему законодательству депутаты не могут изменить размер своей зарплаты. «Если же внести соответствующие изменения в закон, то он вступит в силу только в отношении уже следующего состава Рийгикогу», - пояснила Сарапуу.

«Парламент продолжает свою работу и во время чрезвычайного положении, однако доход многих семей в Эстонии из-за возникшего криза существенно сократится. В ситуации, когда предприятия сокращают объемы производства и люди из-за распространения коронавируса теряют работу, мы должны объединить усилия, чтобы вместе преодолеть сложности», - отметили вице-председатели фракции Андрей Коробейник и Сирет Котка.

Руководство Центристской фракции призывает делать пожертвования до окончания чрезвычайного положения.