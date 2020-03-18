Журналистам Ekspress Grupp сократили зарплату на 20%

Пока руководство решило применить такие меры в течение трех месяцев. Причина в том, что рынок рекламы, с которой поступает основной заработок газетам и порталам, очень сильно усох.

При этом глава концерна Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу отмечает, что они не пошли по пути сокращения людей.