Журналистам Ekspress Grupp сократили зарплату на 20%

В медиакомпании Ekspress Grupp сотрудникам сократили зарплату примерно на 20%, сообщает портал Rus.ERR, отмечая, что сокращение заработной платы ожидает журналистов Delfi и газет Õhtuleht и Eesti Päevaleht, а также других изданий, входящих в концерн.
Пока руководство решило применить такие меры в течение трех месяцев. Причина в том, что рынок рекламы, с которой поступает основной заработок газетам и порталам, очень сильно усох.
При этом глава концерна Ekspress Grupp Мари-Лийз Рюйтсалу отмечает, что они не пошли по пути сокращения людей.
Уже сейчас в Ekspress Grupp прогнозируют гигантские потери рекламных доходов в предстоящие месяцы. "Сегодня пришло известие об отмене Евровидения, до этого - чемпионата Европы по футболу - такие события обычно дают солидные поступления рекламы", - отмечает Рюйтсалу.