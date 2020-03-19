Для работающих в Финляндии жителей Эстонии сделали исключение

Об этом сообщила в среду вечером пресс-служба правительства Эстонии.

В соответствии с новым распоряжением премьер-министра, живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии люди смогут приезжать в Эстонию без 14-дневного карантина, если у них отсутствуют симптомы болезни.

В распоряжение добавили также ограничение, в соответствии с которым без необходимости отправляться в изоляцию между Эстонией и Финляндией можно ездить только раз в семь дней, то есть возвращаться в Эстонию можно не чаще, чем раз в неделю.

Под рабочим местом подразумевается как работа на основании трудового договора, так и трудового подряда, а также в качестве госчиновника в трактовке эстонского законодательства и его эквивалента в финском законодательстве.

Финляндия сообщила 18 марта, что со своей стороны разрешает трудовую маятниковую миграцию. Такое же решение принял руководитель чрезвычайного положения в Эстонии, чтобы сделать возможной маятниковую миграцию и на финском направлении, если место жительства лица, по данным регистра народонаселения, находится в Эстонии, а рабочее место – в Финляндии.