У старейшины волости Сааремаа обнаружен коронавирус

У Мадиса Калласа не проявлялись симптомы болезни, несмотря на это, он с вечера четверга был на домашнем карантине, поскольку контактировал с человеком, тест на коронавирус которого дал положительный результат, передает портал новостей вещания со ссылкой на региональное издание Saarte Hääl.

Работой кризисной комиссии Каллас руководил из дома. Единственный раз за последнюю неделю он вышел из дома, чтобы сдать тест на коронавирус в Курессааре. Тогда он зашел в кризисный штаб в маске и резиновых перчатках и держал дистанцию с людьми.