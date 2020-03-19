Пт, 20.03.2020
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  • Для здоровых работников ограничения на передвижение между Эстонией и Латвией сняты

Для здоровых работников ограничения на передвижение между Эстонией и Латвией сняты

Гианица.

ФОТО: Toomas Huik

Руководящий чрезвычайным положением премьер-министр Юри Ратас утвердил постановление, которое смягчает ограничения на передвижение между Эстонией и Латвией.

Сейчас ежедневно ходить на работу через границу могут только жители приграничных самоуправлений Эстонии и Латвии. Благодаря изменениям, ходить на работу в соседнюю страну можно будет вне зависимости от региона проживания. Пересекать границу могут только люди, не имеющие симптомов заболевания.

Целью изменений является смягчение влияния ограничений на передвижение на повседневную жизнь людей и экономическую деятельность предприятий.

Постановление

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