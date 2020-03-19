Упрощены правила пересечения границы для жителей приграничья Латвии и Эстонии

Решением правительства Эстонии особые права для пересечения границы, чтобы направиться на работу, были расширены на жителей приграничных районов. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны.
Люди, работающие в прилегающих к эстонско-латвийской границе районах смогут направиться в соседнее государство на работу и вернуться домой без требования находиться после этого 14 дней дома в изоляции.
Исключение распространяется на жителей волостей Саарде, Мульги, Тырва, Валга и Рыуге, которые работают в Латвии в Салаци, Алоя, Мазсалаца, Рухья, Наукшени, Валка, Хопа и Алуксне. Жители вышеперечисленных регионов Латвии смогут на таких же условиях пересечь границу, чтобы направиться на работу в волости Саарде, Мульги, Тырва, Валга и Рыуге в Эстонии.
Для получения специального разрешения надо предъявить специальное разрешение, бланк которого можно найти на сайте полиции: www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord.