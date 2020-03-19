Видео со спасительного парома: "Здесь особая атмосфера, мы как одна большая семья"

Сначала на борт судна запустили пассажиров без машин. В очереди собралось почти сто человек. Большая часть из них - жители Латвии и Литвы.

Одной из последних в очереди была живущая в Лондоне Карина. "Вы не знаете, как мне из Риги добраться до Таллинна?" - спросила она меня, прежде чем я успел представиться. Она уже несколько дней пытается добраться до Эстонии, а этот паром - ее последняя возможность. О том, как добраться из Риги до Таллинна, ей придется думать завтра.

«Здесь особая атмосфера. Мы как одна большая семья», - описала она свои первые впечатления от пребывания на борту Romantika.

На борту судна также оказались двое работающих за границей эстонских волейболиста: житель Сааремаа Кевин Саар и живущий в Раквере Мартти Юхками. «Я проделал путь примерно в 1200 километров», - сказал выступающий в первой французской волейбойльной лиге Саар. В настоящее время сезон приостановлен. «Если ситуация улучшится, то через пару месяцев вернусь, чтобы отыграть несколько матчей", - сказал он.