Чт, 19.03.2020
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В Ухане впервые не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом

This aerial photo taken on March 10, 2020 shows an empty street in Wuhan in China's central Hubei province. - China said on March 10 the epicentre of the new coronavirus outbreak Hubei would relax travel restrictions to allow healthy people to move within the hard-hit province. (Photo by STR / AFP) / China OUT

ФОТО: STR/AFP

В городе по-прежнему фиксируются смертельные случаи среди пациентов, ранее отправленных на лечение, передает РБК.

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Это произошло впервые с момента закрытия региона в конце января.

Всего в провинции за сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей (шесть в Ухане).

В материковой части Китая за пределами Хубэя смертельных случаев с утра 19 марта не зафиксировали. Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 18 марта сообщила, что по всему миру коронавирусной инфекцией заболели более 200 тыс. человек. 80% всех случаев приходятся на Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.

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