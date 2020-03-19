В Ухане впервые не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19, за последние сутки не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Это произошло впервые с момента закрытия региона в конце января.

Всего в провинции за сутки из больниц выписали 795 вылечившихся пациентов. Зарегистрировано восемь новых смертей (шесть в Ухане).

В материковой части Китая за пределами Хубэя смертельных случаев с утра 19 марта не зафиксировали. Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.