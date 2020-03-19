Майк Тайсон признался в готовности умереть

«Готов ли я к смерти? Да. Страха у меня нет. Жить куда тяжелее, чем помирать. Так мне кажется. Чтобы жить, тебе нужна храбрость. Без нее ты не справишься. Жизнь — это борьба, сложный путь. Даже те, у кого вроде бы есть все, — даже им бывает тяжело», — признался 53-летний Тайсон.