Maxima усиливает меры безопасности в магазинах

Сокращенное время работы магазина позволяет сотрудникам работать в одну смену и в одной команде, тем самым уменьшается число находящихся в прямом контакте людей.

По словам Эдвинаса Волкаса, генерального директора MAXIMA Eesti, ряд превентивных мер безопасности и защиты - такие, как личная гигиена рук для сотрудников и для клиентов, более частая дезинфекция контактных поверхностей, активная передача информации в магазинах Maxima о необходимости соблюдения этих мер, были предприняты уже в начале вспышки вируса. В быстро меняющейся ситуации мы приняли дополнительные меры, которые намного эффективнее защитят наших сотрудников и клиентов от распространения инфекции.

Мы увеличили частоту уборки и дезинфекционных работ в магазинах, обеспечили всех сотрудников магазинов персональными дезинфицирующими средствами, измеряем температуру тела сотрудников в магазинах перед началом рабочего дня, разместили дезинфицирующие средства для посетителей наших магазинов, наклеили на полах разметку, определяющую рекомендованное расстояние между покупателями. Кроме того, предоставим персоналу магазина защитные маски и приступили к установке защитных перегородок на кассах магазинов.

«Защитные перегородки, персональные дезинфицирующие средства и защитные маски для лица, а также разметки на полу для определения рекомендованной дистанции – все эти меры позволяют значительно снизить вероятность распространения вирусной инфекции», - пояснил важность предпринимаемых мер Эдвинас Волкас, генеральный директор MAXIMA Eesti. «Безопасность наших сотрудников и клиентов важна для нас. Время работы магазинов было сокращено по понятной причине, чтобы оптимизировать рабочие смены и снизить количество контактов», - добавил он.

Во всех магазинах несколько раз в день проводится дезинфекция контактных поверхностей (покупательских корзин и тележек, платежных терминалов, сенсорных экранов, кассовых лент) – утром перед открытием магазина и днем в час пик. Кроме того, каждые 2 часа дезинфицируют также и все кассы самообслуживания.

Клиентам предоставлена возможность дезинфекции рук, на входе в магазины, около касс самообслуживания, и на выходе из магазина. Maxima ввела дополнительные меры для обеспечения безопасности продажи неупакованных готовых продуктов питания, и в соответствии с рекомендациями Ветеринарно-продовольственного департамента, для уменьшения непосредственного контакта покупателей с готовыми к употреблению продуктам, Maxima предварительно упаковывает продукты питания, такие как выпечка и печенье, в подходящем для покупателей количестве. Вся информация имеется на плакатах и распространяется по внутреннему радио в магазинах.