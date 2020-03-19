Чт, 19.03.2020
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  • «Челси» бесплатно предоставил врачам отель на стадионе, чтобы они не ездили домой

«Челси» бесплатно предоставил врачам отель на стадионе, чтобы они не ездили домой

Londoni Chelsea võõrustab 2012. aasta Meistrite liiga kordusetenduses Müncheni Bayernit.

ФОТО: Paul Terry via www.imago-images.de/imago images/Sportimage

Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла предложение «Челси» задействовать отель Millennium на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Сотрудники медслужб, работающие допоздна в связи с пандемией коронавируса, смогут бесплатно оставаться в отеле, что позволит им избежать долгих поездок домой через весь город.

Инициатива принадлежит владельцу «Челси» Роману Абрамовичу, который взял все расходы на себя.

Предложение действительно в течение двух месяцев, после этого будет принято новое решение, в зависимости от того, как будет складываться ситуация.

Количество предоставленных номеров для медиков будет зависеть от спроса, но в целом отель готов выделить все номера.

Сотрудники с симптомами коронавируса работать в отеле в этот период не будут.

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