Нечто о поедании укропа и критическом мышлении

Во времена отсутствия социальных сетей если кто-то был, мягко говоря, не очень умный, об этом знали только его семья и друзья. Теперь с помощью Фейсбука и т.д. об этом знаем мы все! Мало того, такие люди с интересом и не без фанатизма начинают осознавать, что они не одни, – у них есть единомышленники – что только увеличивает их уверенность в правоте своего безумия.

Примеров много, но текущая ситуация с коронавирусом наглядно и ежедневно это демонстрирует! Нет цифрам и фактам! Долой критическое мышление! Образованные вроде бы люди хотят поделиться знаниями и обратить наше внимание на то, что вирус оплачен Биллом и Мелиндой Гейтс, что если я задержу дыхание и успею посчитать до 10, то у меня не коронавирус. Многие искренне верят, что вируса нет, это все правительственный, международный, натовский, масонский, американский, ротарианский (подчеркните правильный вариант) заговор. В Америке нет зараженных, к чему это?! И такая дребедень каждый день: активисты неугомонно ссылаются на источники с безумными web-адресами, где много точек и тире (novosti.mira-ru.net - адрес-художественный вымысел).

К этой какофонии присоединяются разные эксперты со старыми песнями о главном, каждый в меру своей испорченности. Гомеопаты, вещающие о том, что вот еще одно доказательство того, как традиционная медицина себя исчерпала. Сторонники теории плоской земли, говорящие, что вирус иначе не распространился бы так быстро. Религиозные фанатики, напоминающие, что конец мира за углом! Отрицатели утверждают, что вируса нет (кто тогда гибнет в больницах Италии?!).

Дальше всех в атмосфере отсутствия критического мышления преуспевает пропаганда полутоталитарных режимов. Им очень выгодно заставить всех никому (правительству, полиции, врачам, ученым, журналистам) не доверять и думать, что всё кругом обман. Такое массовое недоверие и психоз удобно толкает сознание масс в сторону мыслей о потребности в сильном лидере и никчемности/ненадобности демократии.

Я всегда думал, что многим не хватает критического мышления, но теперь (спасибо социальным медиа) начинаю думать (и надеюсь не прав), что не просто многим, а большинству. И этому большинству хочу дать (с не особо большой надеждой) несколько дельных, на мой взгляд, советов, как приобрести его в четыре шага.

Шаг 1. Чтоб формировать правильное/научное мнение, прежде всего, нужны факты и цифры, а не чувства и ощущения. И при этом надо задать себе вопрос: на основании какого конкретно научного эксперимента и какой статистической выборки эти факты и цифры выявлены?