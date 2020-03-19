Планируете отпуск на вторую половину года? Учитывайте возможные риски

В страховой компании Salva Kindlustus считают, что поскольку сейчас никто не может предсказать, как долго будет действовать чрезвычайная ситуация, приходится учитывать, что страховка может не покрывать вызванный коронавирусом ущерб даже в том случае, если путешествие запланировано на вторую половину года.

Директор по страхованию Salva Kindlustus Урмас Кивирюйт пояснил, что поскольку невозможно предсказать, как будут развиваться события и долго ли продлится эпидемия, например, планируя осеннюю поездку, следует учитывать, что страховка может не покрыть расходы, если путешествие отменится, прервется в связи с коронавирусом или возникнут какие-либо другие расходы именно из-за него.

«Это значит, что для Salva в настоящее время не существует даты завершения установившейся в мире чрезвычайной ситуации и все дальнейшие вызванные коронавирусом ситуации не являются страховыми случаями. Это следует учитывать, планируя в будущем свои поездки и страхование», - отметил Кивирюйт.

Всем клиентам, которые по состоянию на 12 марта еще находились за границей и на этот день имели действующую страховую защиту, Salva возместит все связанные с заболеванием вирусом расходы на лечение, дополнительные расходы на размещение в связи с попаданием в карантин, а также транспортные расходы в связи с более поздним возвращением домой. Клиентам, отправившимся в поездку 13 марта или позднее, страхование больше не возмещает расходы в связи с коронавирусом.