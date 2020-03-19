Губернатор Токио исключила вариант с Олимпиадой без зрителей

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что не думает о варианте проведения Олимпийских игр 2020 года в столице Японии без зрителей или их отмены, передает Reuters. Она добавила, что находится по этому вопросу в контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК) и правительством страны.

Коикэ также отметила, что победа над коронавирусом необходима для проведения безопасной и надежной Олимпиады в Токио. Она подчеркнула, что «еще слишком рано обсуждать сроки принятия решения о том, должны ли Игры идти в соответствии с графиком».

Британская The Guardian писала, что МОК не хочет проводить Игры-2020 при пустых трибунах, так как это «несовместимо с философией олимпийского движения». Ранее в МОК заявили, что по-прежнему намерены провести летнюю Олимпиаду в изначально установленные сроки, несмотря на пандемию коронавируса.