Губернатор Токио исключила вариант с Олимпиадой без зрителей

Юрико Коикэ заявила, что пока рано обсуждать сроки принятия решения о том, должны ли Игры идти в соответствии с графиком, передает РБК.
Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что не думает о варианте проведения Олимпийских игр 2020 года в столице Японии без зрителей или их отмены, передает Reuters. Она добавила, что находится по этому вопросу в контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК) и правительством страны.
Коикэ также отметила, что победа над коронавирусом необходима для проведения безопасной и надежной Олимпиады в Токио. Она подчеркнула, что «еще слишком рано обсуждать сроки принятия решения о том, должны ли Игры идти в соответствии с графиком».
Британская The Guardian писала, что МОК не хочет проводить Игры-2020 при пустых трибунах, так как это «несовместимо с философией олимпийского движения». Ранее в МОК заявили, что по-прежнему намерены провести летнюю Олимпиаду в изначально установленные сроки, несмотря на пандемию коронавируса.
Летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. На них будут разыграны 339 комплектов наград, что на 33 больше, чем в 2016 году в Рио-де-Жанейро.