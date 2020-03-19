Чт, 19.03.2020
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Пройти тест на коронавирус можно только по направлению семейного врача

Фото иллюстративное.

ФОТО: Kuressaare Haigla

Государство в сотрудничестве с частными лабораториями удвоит число проводящихся тестов на коронавирус, сообщает Rus.ERR.

В приоритете по-прежнему люди из групп риска с тяжелыми симптомами заболевания и те, кто занят в ключевых сферах. Решение о необходимости проведения анализа будет принимать семейный врач.

Специалисты призывают не пытаться пройти обследование на коронавирус без назначения семейного врача. Если врач примет решение в пользу проведения анализа, то с пациентом свяжутся специалисты Synlab и дадут ему инструкции.

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