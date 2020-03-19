Пройти тест на коронавирус можно только по направлению семейного врача

Государство в сотрудничестве с частными лабораториями удвоит число проводящихся тестов на коронавирус, сообщает Rus.ERR.
В приоритете по-прежнему люди из групп риска с тяжелыми симптомами заболевания и те, кто занят в ключевых сферах. Решение о необходимости проведения анализа будет принимать семейный врач.
Специалисты призывают не пытаться пройти обследование на коронавирус без назначения семейного врача. Если врач примет решение в пользу проведения анализа, то с пациентом свяжутся специалисты Synlab и дадут ему инструкции.