Luminor разрешит клиентам взять платежный отпуск от лизинга и жилищного кредита

«В случае взятия платежного отпуска процентная ставка по лизинговому договору остается такой же, а для бизнес-клиентов это будет зависеть от разных факторов, единого правила для них нет», - сказал председатель правления Luminor Liising AS Вильяр Лиллемяги.

Условием для подачи заявления на платежный отпуск в случае временных трудностей с платежеспособностью является отсутствие задолженностей перед банков за последние 12 месяцев. Окончательное решение — давать платежный отпуск или нет — будет принято в ходе рассмотрения ходатайства банком.

Ранее Luminor сообщал, что клиенты, у которых взят жилищный кредит в банке, могут ходатайствовать о платежном отпуске сроком до шести месяцев.

Что касается бизнес-клиентов, то период платежного отпуска от кредита для них может быть как короче, так и длиннее, все зависит, прежде всего, от финансового состояния клиента, конкретной ситуации и его дальнейших планов.