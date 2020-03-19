Стало известно, кому государство компенсирует 70 процентов зарплаты

Согласно плану, предприятиям, оборот и доходы которых резко упали, а работники нет возможности предоставить работу, в течение двух месяцев с марта по май, предоставляется компенсацию в объеме 70 процентов брутто-зарплаты работников, но и предприятия должны также и сами участвовать в предоставлении компенсации.

Чтобы иметь право на компенсацию, предприятие должно соответствовать трем условиям: сокращение оборота по крайнее мере на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на предприятии должно быть по крайнее мере 30 процентов не занятых работой сотрудников, а зарплаты должны сократиться по крайнее мере на 30 процентов от обычного уровня.