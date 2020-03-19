Стало известно, кому государство компенсирует 70 процентов зарплаты

В среду вечером Совет Кассы страхования от безработицы достиг соглашения о том, что для избежания увольнений на попавших в трудное положение предприятиях, Касса будет компенсировать в течение двух месяцев 70 процентов брутто-зарплаты. Объем запланированных мер составит 250 млн евро, сообщает ERR.
Согласно плану, предприятиям, оборот и доходы которых резко упали, а работники нет возможности предоставить работу, в течение двух месяцев с марта по май, предоставляется компенсацию в объеме 70 процентов брутто-зарплаты работников, но и предприятия должны также и сами участвовать в предоставлении компенсации.
Чтобы иметь право на компенсацию, предприятие должно соответствовать трем условиям: сокращение оборота по крайнее мере на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на предприятии должно быть по крайнее мере 30 процентов не занятых работой сотрудников, а зарплаты должны сократиться по крайнее мере на 30 процентов от обычного уровня.
Важно учитывать, что Касса страхования от безработицы возместит 70% средней брутто-зарплаты за предшествующие 12 месяцев, но не более, чем 1000 евро. В то же время у работодателя есть обязанность платить работнику не менее 150 евро, а также платить соответствующие налоги на рабочую силу.