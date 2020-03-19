Tele2 и Telia поддержат удаленное школьное обучение роутерами и интернетом

Как заявил инициатор почина «Каждому школьнику – компьютер!» Свен Яблонски, для полноценной э-учебы требуется компьютер или, по крайней мере, планшет. «К сожалению, далеко не у всех учащихся они есть. Детям приходится делить компьютер с родителями, которые теперь тоже работают дома, а многие библиотеки, где можно было пользоваться компьютером и интернетом, сейчас закрыты. Всё это, безусловно, препятствует качественному школьному обучению в долгосрочной перспективе», – отметил Яблонски.

Школьники, нуждающиеся в компьютерной и интернет-поддержке, уже определены благодаря оперативным действиям SA Innove, сообщил Яблонски. Через эту организацию вышеуказанные комплекты будут распределяться среди семей школьников. В первую очередь комплекты получат наиболее нуждающиеся семьи. SA Innove надеется на активное сотрудничество с заинтересованными сторонами – классными руководителями и местным самоуправлениями.

По мнению руководителя подразделения частных клиентов Telia Кристьяна Вийлманна, в условиях такой чрезвычайной ситуации крайне важно обеспечить школьникам равные возможности для успешной учебы. «По статистике, у 3 – 7% школьников дома нет постоянного подключения к интернету. А ведь это одно из необходимых условий обучения на дому. Telia с радостью окажет поддержку школьникам, чтобы они могли пользоваться всеми школьными материалами и контактировать с учителями».

Как сказал исполнительный руководитель Tele2 Крис Роббинс, когда он приехал в Эстонию, он был приятно удивлен высоким уровнем и удобством здешней системы э-обучения. «Мы живем в э-государстве, а значит, отсутствие нормального интернета дома не должно препятствовать хорошей успеваемости школьника. Tele2, со своей стороны, с удовольствием поддерживает почин и предоставит школьникам карманные роутеры и безлимитный интернет».