Посольство РФ: российские граждане, срочно возвращайтесь домой!

В связи с введенными в Эстонии ограничительными мерами в целях противодействия распространению коронавируса посольство России настоятельно рекомендует российским гражданам, временно находящимся в Эстонии с туристической, коммерческой, частной или иной целью, незамедлительно вернуться домой на территорию Российской Федерации.
Посольство просит учитывать при этом, что несмотря на прекращение авиационного и автобусного сообщения между Россией и Эстонией пока продолжается курсирование железнодорожного поезда по маршруту Таллин-Москва. Кроме того сохраняется возможность добраться до пунктов пересечения российско-эстонской границы внутренним местным транспортом (электропоезд, автобус).
В случае возникновения трудностей на территории Эстонии российские граждане могут воспользоваться экстренными телефонами и электронной почтой дипломатических представительств России в Эстонии:
Посольство в Таллине
+372 533-11-795
+372 64-64-175
estonia@mid.ru
Канцелярия консульского отдела в Тарту
+372 740 30 24
tartu@mid.ru
Генеральное консульство в Нарве
+372 53-920-135
narva@mid.ru
В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные Ситуационно-кризисного центра МИД России, с которыми можно связаться по телефонам:
+7(495) 587 88 60
+7(499) 244 19 77
+7 (499) 244 19 88
+7(499) 244 28 47,
а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.
Российские граждане также могут получить консультации по вопросу о возвращении в Российскую Федерацию по телефону +7 499 678 12 03 (круглосуточная «горячая линия» Ростуризма) и +7 495 587 88 60.