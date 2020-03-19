Чт, 19.03.2020
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Посольство РФ: российские граждане, срочно возвращайтесь домой!

Посольство РФ в Таллинне.

ФОТО: Тоомас Хуйк

В связи с введенными в Эстонии ограничительными мерами в целях противодействия распространению коронавируса посольство России настоятельно рекомендует российским гражданам, временно находящимся в Эстонии с туристической, коммерческой, частной или иной целью, незамедлительно вернуться домой на территорию Российской Федерации.

Посольство просит учитывать при этом, что несмотря на прекращение авиационного и автобусного сообщения между Россией и Эстонией пока продолжается курсирование железнодорожного поезда по маршруту Таллин-Москва. Кроме того сохраняется возможность добраться до пунктов пересечения российско-эстонской границы внутренним местным транспортом (электропоезд, автобус).

В случае возникновения трудностей на территории Эстонии российские граждане могут воспользоваться экстренными телефонами и электронной почтой дипломатических представительств России в Эстонии:

Посольство в Таллине

       +372 533-11-795

       +372 64-64-175

       estonia@mid.ru

Канцелярия консульского отдела в Тарту

        +372 740 30 24

        tartu@mid.ru

Генеральное консульство в Нарве

        +372 53-920-135

         narva@mid.ru

В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные Ситуационно-кризисного центра МИД России, с которыми можно связаться по телефонам:

+7(495) 587 88 60

+7(499) 244 19 77

+7 (499) 244 19 88

+7(499) 244 28 47,

а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.

Российские граждане также могут получить консультации по вопросу о возвращении в Российскую Федерацию по телефону +7 499 678 12 03 (круглосуточная «горячая линия» Ростуризма) и +7 495 587 88 60.

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