Посольство РФ: российские граждане, срочно возвращайтесь домой!

Посольство просит учитывать при этом, что несмотря на прекращение авиационного и автобусного сообщения между Россией и Эстонией пока продолжается курсирование железнодорожного поезда по маршруту Таллин-Москва. Кроме того сохраняется возможность добраться до пунктов пересечения российско-эстонской границы внутренним местным транспортом (электропоезд, автобус).

В случае возникновения трудностей на территории Эстонии российские граждане могут воспользоваться экстренными телефонами и электронной почтой дипломатических представительств России в Эстонии:

Посольство в Таллине

+372 533-11-795

+372 64-64-175

estonia@mid.ru

Канцелярия консульского отдела в Тарту

+372 740 30 24

tartu@mid.ru

Генеральное консульство в Нарве

+372 53-920-135

narva@mid.ru

В круглосуточном режиме работают оперативные дежурные Ситуационно-кризисного центра МИД России, с которыми можно связаться по телефонам:

+7(495) 587 88 60

+7(499) 244 19 77

+7 (499) 244 19 88

+7(499) 244 28 47,

а также через мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97.