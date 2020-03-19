Как коронавирус влияет на рынок недвижимости и строительства

«В первую очередь, как в Эстонии, так и в Латвии, Литве и Украине, уже пострадали туристический и гостиничный бизнес. Что же касается рынка недвижимости, то пока каких-то серьезных спадов не наблюдается. На украинском рынке вообще можно заметить рост спроса на недвижимость в новых домах – в феврале спрос по сравнению с прошлым годом вырос на 43%. Тем не менее, спада, скорее всего, не миновать. Есть несколько связующих фактов, – говорит Артем Уманец. – Многие украинцы, работавшие на стройках в странах Балтии, из-за ситуации с пандемией вернулись обратно на родину – только за последние дни на территорию Украины въехало около 50 тысяч украинцев».

В результате многие стройки замедлятся из-за оттока рабочей силы, а сколько продлится карантин – неизвестно. Следует упомянуть и о том, что задержки поставок из Китая также скажутся на сроках сдачи новых объектов. Строительные материалы, электрооборудование, сантехника, отделочные материалы ждут зеленого света на таможнях. Кроме того, парализованная бизнес-среда и ожидаемый спад экономики сильно ударят по покупательской способности, что скажется и на спросе на недвижимость. Все это окажет на рынок недвижимости негативное влияние.

Набирают популярность виртуальные туры по недвижимости

Представитель RIA.com Marketplaces OÜ также упомянул, что в связи с эпидемией коронавируса все больше людей отдает предпочтение поиску и выбору жилья через интернет. Например, на онлайн-площадке по поиску жилья DOM.RIA.com люди начали чаще просматривать квартиры, которые были сняты камерой 360 градусов.