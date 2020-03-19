Marca: все лиги Европы возобновятся в середине мая

"Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит оттого, как будет развиваться ситуация с пандемией.

Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме. Матчи будут проходить без зрителей? Это зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране.

Какой сценарий самый реалистичный? Все то же самое, все [планируется возобновить] одновременно. Мы попытаемся возобновить все турниры, выработать совместное решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией", – рассказал Тебас.