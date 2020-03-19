Чт, 19.03.2020
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Marca: все лиги Европы возобновятся в середине мая

Матч "Осасуны" и "Вальядолида" в 2020 году

ФОТО: Fernando Pidal/ZUMAPRESS.com

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопросы о сроках возобновления европейских чемпионатов, приостановленных из-за коронавируса, передает Marca.

"Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая. Все чемпионаты. Все зависит оттого, как будет развиваться ситуация с пандемией.

Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме. Матчи будут проходить без зрителей? Это зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране.

Какой сценарий самый реалистичный? Все то же самое, все [планируется возобновить] одновременно. Мы попытаемся возобновить все турниры, выработать совместное решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией", – рассказал Тебас.

Ранее УЕФА перенес Евро-2020 на 2021 год и поставил задачу всем европейским чемпионатам завершить сезон до 30 июня.

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