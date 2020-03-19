Чт, 19.03.2020
У нас довольно много ручной работы, если людей не будет, мы не сможем выполнять заказы. Олле Хорм

Коронавирус не должен помешать сезонным работам в саду

Luksuslikumad lahendused täidavad ka aiapaviljoni ülesannet.

ФОТО: Kirstine Mengel

Холодная весна - самое подходящее время для строительства парника, если его до сих пор нет на вашем участке, советует портал Kodustiil. А при работе на воздухе  у вас гораздо меньше шансов заразиться коронавирусом, чем при походе в магазин. 

Выбирать тип и уточнять размер парника следует ранней весной, когда обычно составляются все необходимые планы на предстоящий сезон, говорит Марге Лаан из фирмы Vitavia, занимающейся продажей готовых парников. Если начать работу сйчас, то к моменту высаживания в грунт рассады у вас все будет готово.  

ФОТО: Postimees

Тем не менее, покупка и установка теплицы в принципе может быть осуществлена в любое время, кроме зимних месяцев, когда монтажные работы могут быть осложнены. Юлле Раудсепп из фирмы Kasvuhooned говорит, что теплицы покупаются и во время летних отпусков, когда есть больше времени, чтобы сосредоточиться на заказе и установке. «Некоторые предусмотрительные люди покупают парник осенью, чтобы ранней весной уже высадить растения», - рассказывает она.

Можно найти подходящий парник и для роскошного дома, и для маленького балкона

С помощью мини-парника можно выращивать растения и в городской квартире.

ФОТО: Kirstine Mengel

Современные теплички имеют самые разные размеры. Например, так называемые городские парники, сделанные именно для лоджии или балкона. Они занимают мало места и бывают разных размеров, высота полок некоторых моделей позволяет даже выращивать помидоры. Другое дело - парники-садовые павильоны. Они, конечно, предназначены уже не для балконов, а для садового участка, но в них предусмотрен даже уголок для отдыха. В таких теплицах можно выращивать овощи и зелень, а также декоративные растения. Это - настоящий зимний сад. В таких теплицах даже проводят семейные праздники.

Выбор и заказ парника - работа в большей степени конторская. А вот установка даже маленькой теплицы требует умения. Лаан уточняет: «Для мастеровитых людей особой трудности установка теплицы не составляет. Вдвоем с этим можно вполне справиться, к тому же продавцы способны подробно проинструктировать покупателя. Имеются и видеоматериалы по установке». 

По мнению Раудсепп, многое зависит от того, куда должен быть установлен парник. Если предусматривается каменный фундамент, то в таком случае установкой долны заниматься специалисты. 

К этому Марге Лаан добавляет, что заказать установку разумнее и в том случае, если у вас не хватает умения, смелости или даже времени:«К тому же тогда вы получаете гарантию».

Сделанный из материалов хорошего качества и правильно установленный парник прослужит долгие годы. 

Парник можно построить самостоятельно

Самостоятельно сделанный паник.

ФОТО: Mai Kastemäe

Несмотря на обилие готовых изделий, многие до сих пор предпочитают немного повозиться и, сэкономив значительную сумму, соорудить на своем участке парничок из реек и пленки. Бывают и неудачи, тогда парник не украшает участок, а вызывает смех, но часто домашние умельцы делают свое дело превосходно.

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