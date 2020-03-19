Коронавирус не должен помешать сезонным работам в саду

Холодная весна - самое подходящее время для строительства парника, если его до сих пор нет на вашем участке, советует портал Kodustiil. А при работе на воздухе у вас гораздо меньше шансов заразиться коронавирусом, чем при походе в магазин.
Выбирать тип и уточнять размер парника следует ранней весной, когда обычно составляются все необходимые планы на предстоящий сезон, говорит Марге Лаан из фирмы Vitavia, занимающейся продажей готовых парников. Если начать работу сйчас, то к моменту высаживания в грунт рассады у вас все будет готово.
Тем не менее, покупка и установка теплицы в принципе может быть осуществлена в любое время, кроме зимних месяцев, когда монтажные работы могут быть осложнены. Юлле Раудсепп из фирмы Kasvuhooned говорит, что теплицы покупаются и во время летних отпусков, когда есть больше времени, чтобы сосредоточиться на заказе и установке. «Некоторые предусмотрительные люди покупают парник осенью, чтобы ранней весной уже высадить растения», - рассказывает она.
Можно найти подходящий парник и для роскошного дома, и для маленького балкона
Современные теплички имеют самые разные размеры. Например, так называемые городские парники, сделанные именно для лоджии или балкона. Они занимают мало места и бывают разных размеров, высота полок некоторых моделей позволяет даже выращивать помидоры. Другое дело - парники-садовые павильоны. Они, конечно, предназначены уже не для балконов, а для садового участка, но в них предусмотрен даже уголок для отдыха. В таких теплицах можно выращивать овощи и зелень, а также декоративные растения. Это - настоящий зимний сад. В таких теплицах даже проводят семейные праздники.
Выбор и заказ парника - работа в большей степени конторская. А вот установка даже маленькой теплицы требует умения. Лаан уточняет: «Для мастеровитых людей особой трудности установка теплицы не составляет. Вдвоем с этим можно вполне справиться, к тому же продавцы способны подробно проинструктировать покупателя. Имеются и видеоматериалы по установке».
По мнению Раудсепп, многое зависит от того, куда должен быть установлен парник. Если предусматривается каменный фундамент, то в таком случае установкой долны заниматься специалисты.
К этому Марге Лаан добавляет, что заказать установку разумнее и в том случае, если у вас не хватает умения, смелости или даже времени:«К тому же тогда вы получаете гарантию».
Сделанный из материалов хорошего качества и правильно установленный парник прослужит долгие годы.
Парник можно построить самостоятельно
Несмотря на обилие готовых изделий, многие до сих пор предпочитают немного повозиться и, сэкономив значительную сумму, соорудить на своем участке парничок из реек и пленки. Бывают и неудачи, тогда парник не украшает участок, а вызывает смех, но часто домашние умельцы делают свое дело превосходно.