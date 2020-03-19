Семейный терапевт Аэт Лаас: как снять напряжение дома?

- Сейчас многие семьи находятся в ситуации, когда, работая из дома, родители должны заботиться об оставленных дома детях детсадовского или школьного возраста. Образно говоря, родитель работает на трех работах: он – родитель, домохозяка-повар, наряду с чем, нужно выполнять и свою основную работу, которая приносит доход. Кто больше всего страдает в таком круговороте?

- Дети, которые не получают от родителей достаточное внимание. Детям нужно время, короткое и конкретное внимание. Если получить внимание сразу не получается, начинается плохое поведение и непослушание.

- Например, тогда, когда родитель занимается работой в домашней конторе и ребенок чувствует, что физически мать или отец дома, но не обращает на него внимания?

- Чтобы этого не произошло, в зависимости от возраста нужно учитывать потребности ребенка. Дошкольник, до трех лет, должен получать внимание сразу. Со школьниками проще: распорядок дня, план – по часам – и его исполнение. Как в школе есть свои правила, а в каждом доме свои, о которых родители и ребенок договариваются. Договариваться можно, начиная с третьего года жизни. Оговариваем принципы, слушаем ребенка. При исполнении договоренностей родители должны быть корректными и подавать пример.

- Как можно договориться с ребенком, которому, например, три-шесть лет?

- Глядя глаза в глаза. Дети умные, талантливые и они же нас слушают. Договориться можно если родитель спокоен. И этих договоренностей нужно придерживаться: если ребенку нужно на горшок, он должен действительно туда попасть.

- Как сказать ребенку, что родитель теперь должен полчаса посидеть у компьютера, у него очень важное совещание?

- Если родитель сможет добиться, чтобы дети спокойно и уже заранее погрузились в игру, с разными игрушками, то все получится. Если до того договоренностей не было, то можно устанавливать правила каждый день, но это сложнее.

Каждый родитель любит своего ребенка по-своему и безусловно. Родитель может взять на себя ответственность. Если родитель ответственность не возьмет, начнется поведение – детские капризы. Это же последствие, результат чего-то, чем он хочет добиться внимания, в котором он нуждается, но которого не получил.

У маленьких детей свои потребности, эмоциональные потребности, которые стоят на первом месте и, естественно, родителю нужно делать свою работу. Эти вещи можно, например, распределить по времени: полчаса, полные часы, чтобы ребенку было понятно, что у него время для игр, а у родителя время для работы. Безусловно, это сложно, но трудное время на то и дается, чтобы находить умные решения.

- В чем заключается ответственность родителя в такой ситуации?