Семейный терапевт Аэт Лаас: как снять напряжение дома?

Лучшим средством, чтобы успокоиться в напряженной обстановке, может быть поход с детьми на природу. Если же в условиях домашнего карантина эмоции начинают закипать, будет достаточно уйти в другую комнату, выпить чашечку чая или воды, советует в Postimees детский психолог и семейный терапевт Аэт Лаас.
- Сейчас многие семьи находятся в ситуации, когда, работая из дома, родители должны заботиться об оставленных дома детях детсадовского или школьного возраста. Образно говоря, родитель работает на трех работах: он – родитель, домохозяка-повар, наряду с чем, нужно выполнять и свою основную работу, которая приносит доход. Кто больше всего страдает в таком круговороте?
- Дети, которые не получают от родителей достаточное внимание. Детям нужно время, короткое и конкретное внимание. Если получить внимание сразу не получается, начинается плохое поведение и непослушание.
- Например, тогда, когда родитель занимается работой в домашней конторе и ребенок чувствует, что физически мать или отец дома, но не обращает на него внимания?
- Чтобы этого не произошло, в зависимости от возраста нужно учитывать потребности ребенка. Дошкольник, до трех лет, должен получать внимание сразу. Со школьниками проще: распорядок дня, план – по часам – и его исполнение. Как в школе есть свои правила, а в каждом доме свои, о которых родители и ребенок договариваются. Договариваться можно, начиная с третьего года жизни. Оговариваем принципы, слушаем ребенка. При исполнении договоренностей родители должны быть корректными и подавать пример.
- Как можно договориться с ребенком, которому, например, три-шесть лет?
- Глядя глаза в глаза. Дети умные, талантливые и они же нас слушают. Договориться можно если родитель спокоен. И этих договоренностей нужно придерживаться: если ребенку нужно на горшок, он должен действительно туда попасть.
- Как сказать ребенку, что родитель теперь должен полчаса посидеть у компьютера, у него очень важное совещание?
- Если родитель сможет добиться, чтобы дети спокойно и уже заранее погрузились в игру, с разными игрушками, то все получится. Если до того договоренностей не было, то можно устанавливать правила каждый день, но это сложнее.
Каждый родитель любит своего ребенка по-своему и безусловно. Родитель может взять на себя ответственность. Если родитель ответственность не возьмет, начнется поведение – детские капризы. Это же последствие, результат чего-то, чем он хочет добиться внимания, в котором он нуждается, но которого не получил.
У маленьких детей свои потребности, эмоциональные потребности, которые стоят на первом месте и, естественно, родителю нужно делать свою работу. Эти вещи можно, например, распределить по времени: полчаса, полные часы, чтобы ребенку было понятно, что у него время для игр, а у родителя время для работы. Безусловно, это сложно, но трудное время на то и дается, чтобы находить умные решения.
- В чем заключается ответственность родителя в такой ситуации?
- Родитель лучше всех знает своего ребенка. Каждый родитель является экспертом в плане здоровья и душевного состояния ребенка. Если родитель спокоен, то все ладится. Если родитель раздражается, выходит из себя и повышает голос, то это показывает, что родителю нужно что-то делать с собой или с тем, что его беспокоит. В спокойной ситуации, я считаю, можно справиться со всем.
Родители на приемах говорят, что причина в том, что они излишне реагируют. Поведение детей – это отражение родительского поведения.
- Как справиться с возросшими обязательствами и напряжением?
- Прежде всего, нужно успокоиться самим. Успокоившийся человек уравновешен и если у него есть желание и попытки успокоиться, он сможет осознанно управлять своими чувствами. Все заключается в родителях: спокойный родитель – спокойный ребенок. Раздраженная мать сеет раздражение.
- Такое метание дома, словно ты работаешь на трех работах, свойственно человеку, это его естественное состояние?
- Работа на трех местах была всегда, но теперь превратилась в метания из-за происходящего в мире, которое приносит нам излишнее количество информации. Рабочая информация с позиции выполнения работы является номером один, но и дети находятся на первом месте, а совместить это очень сложно.
От установки правил и договоренностей будет помощь как для работы, управления фирмами, так и для семьи. Излишняя информация, большой инфопоток перегружает наш мозг, вызывает усталость, так мы и оказываемся в метаниях – это производит уже сам человек.
Сегодня же счастье, если оба родителя дома: один может заниматься домом, второй работой, потом меняться, чтобы оба могли работать. Все это – сотрудничество и рабочая культура, как дома с детьми, так и на рабочем месте. И важно обращать внимание на то, что от спокойствия рождается большая сила.
В то же время, мозг ребенка все время на волне познаний: он хочет нового и интересного. Но все это должно происходить в игре. Игра – это работа маленького человека, это не должно происходить через мерцающий экран гаджета, который ему всучивают.
- Какой способ является лучшим, чтобы успокоиться, если дела рушатся, а эмоции бьют через край?
- Конечно, движение с маленькими детьми – движение успокаивает. Пойти с детьми на улицу, на природу, заниматься наблюдением за природой: наблюдение за природой развивает детей, поэтому нужно обращаться внимание на то, что важнее, успокоиться и спокойно продолжить сотрудничество. Дети чудесно успокаиваются на природе.
Взрослые могут сами научиться успокаиваться. Если вы дома, можно уединиться, отдалиться, дети не зрители, перед которыми нужно выступать. Идете на кухню, пьете глоток воды, полчашки или чашку чая, пьете и возвращаетесь. Очень просто и всегда работает. После этого снова договариваетесь с ребенком. И удивительно дело, которое я использую годами в работе и на что обращаю внимание: дети очень хорошо чувствуют время. Ребенок может быть терпеливым и ждать.
- Насколько нынешняя чрезвычайная ситуация, когда люди днями находятся дома нос к носу, благоприятна для насилия в близких и семейных отношениях?
- Я думаю, что очень.
Недопустимое поведение
С 1 по 17 марта полиция получила 587 вызовов, связанных с насилием в близких отношениях (в прошлом году за тот же период поступили 558 вызовов), из них 188 поступили с 13 по 17 марта. На этот период выпали и выходные, когда количество вызовов увеличивается по определению.
«Опыт зарубежных стран показывает, что находясь в изоляции, количество случаев насилия между близкими людьми увеличивается. В Эстонии в последние недели полиция не стала получать больше подобных вызовов, но влияние нынешней ситуации может проявиться позже», - сказала сотрудник отдела профилактики и производств по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны Кати Арумяэ.
- Какие факторы способствуют этому?
- Скорее прежний фон нехороших отношений, не разрешение плохих отношений или конфликтов. Эмоции вскипают, чувства приходят и уходят. Если чувства перегреваются, может возникнуть излишняя реакция. Сначала на словах, и если партнер не слышит, следует излишнее реагирование.
Самый безопасный способ, это поговорить с глазу на глаз, договориться и послушать. Если у кого-то дома есть песочные часы, можно их использовать: одну минуту говорит один, а второй слушает, вторую минуту говорит другой, так мы меняемся сторонами и ролями. Но в случае если в семье уже есть насилие, драки, это не работает.
Насилие недопустимо, это пугает детей. Даже если ребенок это видит или слышит, это влияет на душевное здоровье детей и вообще людей. В парных отношениях у каждого человека дома должно быть свое право на любовь, уважение. Нежная и заботливая любовь между супругами, партнерами, спутниками жизни, попытки выслушать друг друга – это дает нам время привыкнуть к новой ситуации, в случае, если люди этого хотят.
Парным отношениям вредят критика, злые эмоции, которые перерастают в агрессию, эгоистичные требования, обвиняющие претензии, ложь и алкоголь. А также завышенные ожидания от партнера.
Безусловно, нужно прийти к переговорам: это культура сотрудничества и договоренностей. Хорошо использовать обсуждения, помогает и метод победитель-победитель. Кризисы – это нормально: кризисы приходят и уходят, выход из них – это искусство, и этому каждый из нас должен научиться.
Домашние конторы в жизненной ситуации
«На обычную жизнь это не очень повлияло, просто хочется выйти на улицу и на работу, вернуться к нормальной жизни», - сказала 40-летняя Пилле о ситуации, когда она сидит дома с ребенком-первоклассником.
Поскольку с понедельника школы из-за коронавируса закрыты, учителя нашли множество способов э-обучения. Пилле благодарна учителям своего ребенка, которые используют Youtube-видеоканал. При просмотре видео возникает ощущение, что ребенок вместе с учителем, с той лишь разницей, что если учитель дал задание, ребенок может нажать на паузу и начать его выполнять.
Вечером Пилле отправляет учителю линки с выполненной домашней работой: «До обеда невозможно заниматься только своими делами, я должна быть готова, что ребенок может меня в любой момент позвать».
«Работа на дому и детский сад одновременно», - сказала 34-летняя Рийна, которая сидит дома с мужем и двумя детьми детсадовского возраста. Пара работает посменно, но и тут возникают препятствия.
По словам матери, для получасового видеозвонка ей пришлось пойти в спальню, подальше от семьи, что вызывало ажиотаж у детей: «Началась игра „где мама?“ и после большой шум».
В экстренном порядке на помощь пришли компьютерный планшет и смартфон. По словам Рийны, постоянно нужно придумывать что-то новое.
По словам 27-летнего Вейко, в него нет дома помещения, где можно было бы в одиночестве погрузиться в работу: «Дети разные, но наш требует непрерывного внимания, и не может смириться с его отсутствием. Начинается скандал, капризы и истерики».
От того, что спутница жизни Вейко работает в том же помещении, до возникновения скандала остается ровно секунда: чья работа важнее, или кто должен сейчас заниматься с ребенком: «Как мужчина, я должен показывать, что все в порядке, сохранять мир, а сам могу быть в панике и бессильным».
По словам Вейко, решить проблемы помог бы свежий воздух и природа, но по рабочим дням это можно сделать только за счет рабочего времени.