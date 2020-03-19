Euroapteek считает аптечную реформу рискованной в условиях коронавируса

Аптечная сеть пишет в своем обращении к Рийгикогу, Министерству социальных дел и департаменту лекарственных средств, что 1 апреля компания должна будет передать контроль над аптеками провизорам, но департамент лекарственных средств до 1 апреля не будет выдавать лицензии на деятельность.

«Это значит, что смена формы собственности сможет произойти всего за одну ночь, в ночь на 1 апреля. Существует крайне высокая вероятность, что в связи с переходом всевозможных данных тем самым возникнет необходимость из-за вызовов инфотехнологического и иного рода закрыть часть аптек на несколько дней», - отметила председатель правления Euroapteek Оксана Костогриз.

Кроме того, по оценке Eurapteek, провизоры не готовы принять подобную ответственность в текущей кризисной ситуации. У них отсутствует опыт, средства ограничены и нет поддержки со стороны других предприятий и государственного аппарата. У провизоров также нет возможности сразу же найти себе замену в случае болезни.

Euroapteek несмотря на чрезвычайное положение продолжает работу почти всех действующих под этим брендом аптек. Аптечная сеть для повышения безопасности перешла на продажи через прилавок и установила между пациентами и аптекарями защитные стекла.