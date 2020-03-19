Euroapteek считает аптечную реформу рискованной в условиях коронавируса

Сеть Euroapteek считает, что вступающая в силу 1 апреля аптечная реформа представляет риск в условиях коронавируса и объявленного чрезвычайного положения.
Аптечная сеть пишет в своем обращении к Рийгикогу, Министерству социальных дел и департаменту лекарственных средств, что 1 апреля компания должна будет передать контроль над аптеками провизорам, но департамент лекарственных средств до 1 апреля не будет выдавать лицензии на деятельность.
«Это значит, что смена формы собственности сможет произойти всего за одну ночь, в ночь на 1 апреля. Существует крайне высокая вероятность, что в связи с переходом всевозможных данных тем самым возникнет необходимость из-за вызовов инфотехнологического и иного рода закрыть часть аптек на несколько дней», - отметила председатель правления Euroapteek Оксана Костогриз.
Кроме того, по оценке Eurapteek, провизоры не готовы принять подобную ответственность в текущей кризисной ситуации. У них отсутствует опыт, средства ограничены и нет поддержки со стороны других предприятий и государственного аппарата. У провизоров также нет возможности сразу же найти себе замену в случае болезни.
Euroapteek несмотря на чрезвычайное положение продолжает работу почти всех действующих под этим брендом аптек. Аптечная сеть для повышения безопасности перешла на продажи через прилавок и установила между пациентами и аптекарями защитные стекла.
«Потребовалось несколько дней, чтобы организовать это и ввести подобные меры после объявления чрезвычайного положения на государственном уровне. Мы смогли сделать это столь быстро именно благодаря тому, что в нашей группе в Эстонии и за границей состоит много предприятий. Запасы плексигласа, средств дезинфекции, масок и прочих средств защиты невелики, поэтому для функционирования цепи поставок от аптеки требуется серьезная координация», - говорится в обращении.