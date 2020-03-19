«Космические цифры!»: в МуПо заметили необычную тенденцию

Несмотря на чрезвычайное положение, в последние дни число ходатайств существенно выросло. Так, в понедельник был осуществлен осмотр 34 автомобилей, а во вторник 29. За два дня проверку не прошли проверку четыре автомобиля.

По словам главы отдела сектора таксоизвоза Айвара Мельникова, такие показатели их удивляют: «Какие-то космические цифры! Скорее всего, это говорит о том, что работа наших патрулей приносить свои плоды, так как водители, которые ранее в целях экономии на страховке не оформляли транспортную карту, наконец поняли, что разумнее привести документы в порядок, чем платить штрафы. В некоторых случаях они достигают 600 евро. Смею предположить, что сейчас нужные документы есть у каждого второго таксиста. Такси стало настоящим общественным транспортом. Хочется верить, что в нынешних условиях водители уделяют достаточное внимание обеспечению гигиены в салоне машины».