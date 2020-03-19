Пыллуаас раскритиковал продавцов топлива: если надо, то вмешаемся

«Цена барреля нефти на мировом рынке уже давно упала и она ниже, чем когда-либо за многие годы», - написал в своем Facebook Пыллуаас. Этим утром цена за баррель нефти упала до 24 долларов, такого не было 17 лет. Но на эстонских заправках цены все еще держатся, литр 95-го бензина стоит 1,299 евро. Для сравнения в половине превосходящей нас по уровню жизни автрийском Вене литр бензина вчера стоил 99 центов.

По словам продавцов топлива, они однако не могут снизить цены, несмотря на непредвиденное падение цен на нефть, потому что продажа топлива упала из-за коронавируса на 30-40 процентов, передала вчера «Актуальная камера».

Пыллуаас прокомментировал это следующим образом: «Я каждый день в движении, и я не заметил, что на наших дорогах стало машин на треть или вполовину меньше, чем обычно».

Председатель Рийгикогу подверг критике и другие оправдания заправочных сетей.

«И, как всегд у них якобы огромное количество дорогих запасов, которые нужно сначала продать, а потом уже продавать дешевое добро. Но как только цена повысится, то по какой-то причине приобретенное по дешевой цене сырье сразу закончится», - возмущается Пыллуаас.

Ему кажется, что продавцы топлива по какой-то причине отличаются от всех остальных торговцев, которые пытаются приобрести товары как раз по самой дешевой цене.

«Им нравится приобретать товар по самой дорогой цене и затем бодаться, как они едва сводят концы с концами. Хотя как гласит старая поговорка: «Хоть плюй в глаза - всё божья роса». Кажется, что продавцы топлива своим поведением делают все, чтобы правительство и министр финансов Мартин Хельме ввели суровые меры для снижения розничной цены», - сказал Пыллуаас.

Недавно Мартин Хельме заявил, что если понадобится, то в режиме ЧП правительство сможет установить лимит для цены на топливо, выше которой нельзя будет его продавать. Насколько серьезен и серьезен ли этот план правительства — неизвестно.