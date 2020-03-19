Обслуживающий персонал каждый день рискует своим здоровьем

Распространение коронавируса вынуждает компании, занимающиеся обслуживанием клиентов, принимать меры для защиты как сотрудников, так и пользователей услуг, пишет Postimees.
Covid-19 распространяется от человека к человеку в виде капельной инфекции, а также может распространяться через поверхности, к которым прикасался инфицированный человеком. Однако вирус чаще всего передается от человека к человеку через выделения тела, особенно слюну.
Медиасоветник Трудовой инспекции Кристель Абель сказала, что в самой трудной ситуации находятся представители тех профессий, которые находятся в постоянном контакте с другими людьми.
«Несомненно, это, прежде всего, медицинские работники, которые делают все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса и облегчить состояние больных», - сказал Абель. Она также привела в качестве примера сотрудников полиции, пограничников, членов Кайтселийта и всех добровольных помощников.
Абель призвала их работать, используя средства первой защиты, такие как дезинфицирующие жидкости и перчатки, а также поведенческие профилактические меры, такие как соблюдение дистанции не менее метра или двух и пребывание дома в карантине при проявлении симптомов.
Как пишет эпидемиолог инфекционных болезней Кристи Рюйтель, старший научный сотрудник Института развития здоровтя, солидарность и последовательная гигиена на всей территории страны имеют сейчас первостепенное значение.
Масок на всех не хватает
Представители всех крупных продуктовых магазинов Эстонии пообещали ужесточить гигиенические требования к здоровью как своих клиентов, так и своих сотрудников. Основные меры одинаковы везде в магазинах Prisma, Maxima, Selver, Rimi и Coop: дезинфицирующие жидкости доступны для сотрудников и клиентов, сотрудники активно и часто убирают свои торговые площади, а внутреннее радио, плакаты и информационные экраны передают образовательные сообщения клиентам о том, как вести себя безопасно.
Частично и в соответствии со своими способностями магазины предоставляют маски для сотрудников, хотя на всех их сейчас не хватает. Настоятельно рекомендуется использовать перчатки, хотя магазины напрямую не требуют этого, и окончательное решение - за самим работников.
Клиенты также должны быть внимательны. Их просят посещать магазин в одиночку, продезинфицировать руки, держаться на расстоянии от других и избегать походов за покупками в больном состоянии. Как объяснил пресс-секретарь сети Selver Риво Вески, ответственность за риски должна быть распределена между магазинами и их клиентами. Он добавил, что Selver советует своим клиентам использовать в текущей ситуации самообслуживание , чтобы еще больше сократить контакты с другими.
Также перед руководителями сетей магазинов стоит вопрос, нужно ли с сокращением клиентуры сокращать и часы работы. Последнее поддерживает и Профоюз работников торговли и обслуживания.
«Нынешняя ситуация, когда некоторые магазины предпочитают сокращать часы работы, а другие нет, вызывает замешательство у покупателей», - сказала президент Союза Элле Пютсепп, по мнению которой, магазины сократить время работы, хотя бы для того, чтобы торговые площади можно было бы должным образом и тщательно очистить. Однако с этим не согласна сеть Selver, по словам представителя которой, в магазине, который открыт дольше, покупатели распределяются в течение более длительного периода времени, что делает покупки более безопасными.
Пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов подтвердил, что они не проводят отдельных проверок здоровья своих водителей. Хотя компания настояла на том, чтобы водители не работали больными, полный контроль над этим невозможен. Поэтому Лашманов предположил, что если во время вождения возникает проблема (например, водитель кажется больным), обязательно нужно обратиться в службу поддержки.
В других предприятия также нужно информировать в случае подозрения болезни работника.
Трудовая инспекция, со своей стороны, высоко оценила курьерские компании, которые в настоящее время внедрили бесконтактную доставку: клиент уже при размещении заказа может указать, где курьер должен оставить заказанные товары.
Эстонский союз э-торговли подтвердил, что, согласно их данным, большинство крупнейших посылочных и курьерских компаний в Эстонии (DPD, Itella Smartpost, Omniva, DHL) в настоящее время осуществляют бесконтактную доставку посылок, а это означает, что курьер соблюдает дистанцию не менее двух метров. Курьер должен не взять подпись, а сфотографировать посылку.
Те, кто заказывают свои покупки в посылочные автоматы, должны использовать перчатки, когда касаются экрана и закрывают шкафчики.
Перерыв в плановом стоматологическом лечении
Быстрое распространение коронавируса также изменило работу стоматологов. Неотложная стоматологическая помощь продолжается, но плановая стоматологическая помощь прерывается, потому что стоматологическая практика является одной из самых опасных. При лечении зубов слюна пациента неизбежно распространяетсяпо воздуху а это означает, что врачи и медсестры подвергаются высокому риску заражения без использования специальной защитной одежды и масок. Однако в настоящее время не хватает выделенных масок FFP2 и FFP3, и не во всех медицинских учреждениях есть их запас.
Использование стоматологической бормашины также создает аэрозольное облако, которое распространяется на расстояние до пяти метров и загрязняет всю поверхность помещения в случае болезни. Предположение, что вирус Covid-19 может оставаться на поверхности до 72 часов, делает использование этого кабинета опасным для последующих пациентов.