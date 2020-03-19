Обслуживающий персонал каждый день рискует своим здоровьем

Covid-19 распространяется от человека к человеку в виде капельной инфекции, а также может распространяться через поверхности, к которым прикасался инфицированный человеком. Однако вирус чаще всего передается от человека к человеку через выделения тела, особенно слюну.

Медиасоветник Трудовой инспекции Кристель Абель сказала, что в самой трудной ситуации находятся представители тех профессий, которые находятся в постоянном контакте с другими людьми.

«Несомненно, это, прежде всего, медицинские работники, которые делают все возможное, чтобы предотвратить распространение вируса и облегчить состояние больных», - сказал Абель. Она также привела в качестве примера сотрудников полиции, пограничников, членов Кайтселийта и всех добровольных помощников.

Абель призвала их работать, используя средства первой защиты, такие как дезинфицирующие жидкости и перчатки, а также поведенческие профилактические меры, такие как соблюдение дистанции не менее метра или двух и пребывание дома в карантине при проявлении симптомов.

Как пишет эпидемиолог инфекционных болезней Кристи Рюйтель, старший научный сотрудник Института развития здоровтя, солидарность и последовательная гигиена на всей территории страны имеют сейчас первостепенное значение.

Масок на всех не хватает

Представители всех крупных продуктовых магазинов Эстонии пообещали ужесточить гигиенические требования к здоровью как своих клиентов, так и своих сотрудников. Основные меры одинаковы везде в магазинах Prisma, Maxima, Selver, Rimi и Coop: дезинфицирующие жидкости доступны для сотрудников и клиентов, сотрудники активно и часто убирают свои торговые площади, а внутреннее радио, плакаты и информационные экраны передают образовательные сообщения клиентам о том, как вести себя безопасно.

Частично и в соответствии со своими способностями магазины предоставляют маски для сотрудников, хотя на всех их сейчас не хватает. Настоятельно рекомендуется использовать перчатки, хотя магазины напрямую не требуют этого, и окончательное решение - за самим работников.

Клиенты также должны быть внимательны. Их просят посещать магазин в одиночку, продезинфицировать руки, держаться на расстоянии от других и избегать походов за покупками в больном состоянии. Как объяснил пресс-секретарь сети Selver Риво Вески, ответственность за риски должна быть распределена между магазинами и их клиентами. Он добавил, что Selver советует своим клиентам использовать в текущей ситуации самообслуживание , чтобы еще больше сократить контакты с другими.

Также перед руководителями сетей магазинов стоит вопрос, нужно ли с сокращением клиентуры сокращать и часы работы. Последнее поддерживает и Профоюз работников торговли и обслуживания.