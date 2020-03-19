Старейшина Хааберсти: открытые торговые центры оказывают себе и экономике медвежью услугу

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, торговые центры должны сами перейти на работу по кризисному сценарию и дать своим арендаторам больше уверенности в завтрашнем дне. «Тяжелое положение арендующих торговые площади фирм может в скором времени вылиться в закрытие магазина и закончиться увольнением работников», - констатировал старейшина, по оценке которого торговые центры, не обращающие внимание на проблемы арендаторов, оказывают себе и экономике медвежью услугу.

Старейшина сказал, что гипотетическая потеря работы и сложная экономическая ситуация приводит людей в поисках помощи в управу. Он похвалил за уже принятые решения и добавил, что понимает причины подобного поведения торговых центров, по логике которых падение оборота не может быть причиной закрытия магазина, но в черезвычайной ситуации нужно искать гибкие решения и позаботиться о хорошей внутренней коммуникации.