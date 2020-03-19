Чт, 19.03.2020
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Старейшина Хааберсти: открытые торговые центры оказывают себе и экономике медвежью услугу

Магазин иллюстративный.

ФОТО: Shutterstock

Обеспокоенные работники торговых центров обращаются в управу с вопросами. Открытые торговые точки, в которых нет посетителей, создают экономические проблемы.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, торговые центры должны сами перейти на работу по кризисному сценарию и дать своим арендаторам больше уверенности в завтрашнем дне. «Тяжелое положение арендующих торговые площади фирм может в скором времени вылиться в закрытие магазина и закончиться увольнением работников», - констатировал старейшина, по оценке которого торговые центры, не обращающие внимание на проблемы арендаторов, оказывают себе и экономике медвежью услугу.

Старейшина сказал, что гипотетическая потеря работы и сложная экономическая ситуация приводит людей в поисках помощи в управу. Он похвалил за уже принятые решения и добавил, что понимает причины подобного поведения торговых центров, по логике которых падение оборота не может быть причиной закрытия магазина, но в черезвычайной ситуации нужно искать гибкие решения и позаботиться о хорошей внутренней коммуникации.

«Для того, чтобы выйти из кризиса несломленными, нужно искать компромиссы. Прежде всего нужно общаться с арендаторами помещений торгового центра и предлагать хоть какие-то решения. У арендующих помещение и работников должна сохраниться мотивация и перспективы на будущее. Это важно не только для одного конкретного предприятия, но и для всего сектора», - сказал Ханимяги и призвал всех после окончания кризиса отдать предпочтение эстонскому производителю и выбрать работающих здесь людей, и не заказывать товар из-за границы.

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