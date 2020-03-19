Биолог назвала два условия прекращения пандемии коронавируса

Прекращение пандемии коронавируса зависит от двух факторов — эволюции вируса и приобретения иммунитета людьми. Об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

«Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, его ослабляют. Происходит его коэволюция, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком», — рассказала Баранова. По ее словам, такие мутации наблюдались прежде на других вирусах, в том числе коронавирусах. Однако сколько времени займет такое «приспособление» вируса к человеку, пока неизвестно, добавила биолог.

Кроме того, у людей со временем вырабатывается иммунитет к новым вирусам. По мнению Барановой, когда коронавирусом переболеют около 70% населения, появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус. Тогда заражение перестанет носить такой массовый характер.