Охранные предприятия в беде: работники на карантине, а стоимость защитных масок взлетела до небес

"Если две недели назад коробку масок (50 штук) можно было купить за четыре евро, то теперь они везде закончились, а за такое же количество просят уже 40 евро. При этом обещают, что цена повысится еще больше", говорится в письме исполнительного директора союза Андре Лиллелехта министру внутренних дел Марту Хельме.

Он подчеркнул, что во избежание заражения защитные и дезинфицирующие средства нужны и охранникам и от государства ждут помощи в обеспечении работающих на передовых постах охранников масками, резиновыми перчатками и препаратами для дезинфекции.