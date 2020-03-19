Охранные предприятия в беде: работники на карантине, а стоимость защитных масок взлетела до небес

У охранных предприятий заканчиваются запасы дезинфицирующих средств, резиновых перчаток и масок, а их пополнение невозможно или же слишком дорого. Кроме того, по оценке Эстонского союза охранных предприятий, охранникам следует обеспечить возможность быстрого тестирования на коронавирус, пишет Rus.ERR.
"Если две недели назад коробку масок (50 штук) можно было купить за четыре евро, то теперь они везде закончились, а за такое же количество просят уже 40 евро. При этом обещают, что цена повысится еще больше", говорится в письме исполнительного директора союза Андре Лиллелехта министру внутренних дел Марту Хельме.
Он подчеркнул, что во избежание заражения защитные и дезинфицирующие средства нужны и охранникам и от государства ждут помощи в обеспечении работающих на передовых постах охранников масками, резиновыми перчатками и препаратами для дезинфекции.
"Сложилась ситуация, когда охранники, которые по графику должны выйти на смену, десятками остаются дома на карантине. В том числе при подозрении возможного контакта с зараженными. Так как нет возможности тестирования, то люди на всякий случай выбирают карантин", – отметил Лиллелехт, а также добавил, что это ведет к тому, что для охраны учреждений и предприятий скоро будет не найти охранников.