Выплаты во вторую пенсионную ступень приостанавливаются

Ратас добавил, что общая стоимость пакета первой помощи составляет 2 миллиарда евро, или около 7 процентов ВВП. Целью этих мер является смягчение критической начальной фазы экономики и помощь предпринимателям и работникам, а также обеспечение того, чтобы банкротства и увольнения были сведены к минимуму.