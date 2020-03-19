Выплаты во вторую пенсионную ступень приостанавливаются
Премьер-министр Юри Ратас заявил на сегодняшней правительственной пресс-конференции, что в рамках пакета мер в сложной экономической ситуаии взносы во вторую пенсионную ступень будут приостановлены, пишет Postimees.
План подвергся резкой критике со стороны центробанка, крупных банков и фондовой биржи.
Ратас добавил, что общая стоимость пакета первой помощи составляет 2 миллиарда евро, или около 7 процентов ВВП. Целью этих мер является смягчение критической начальной фазы экономики и помощь предпринимателям и работникам, а также обеспечение того, чтобы банкротства и увольнения были сведены к минимуму.