Чт, 19.03.2020
Еще раз подчеркну – это не очередной грипп! Если можете, оставайтесь, пожалуйста, дома. Марио Кадастик

Государство будет временно компенсировать и первые три дня больничного

Больничный

ФОТО: Arvo Meeks

Премьер-министр Юри Ратас сообщил в четверг, что в рамках мер экономической помощи во время кризиса Эстонское государство будет компенсировать по больничному листу и первые три дня болезни.

Весь пакет экономических мер включает в себя длинный список, включая гарантии по кредитам, отсрочки по кредитам, оборотные кредиты и инвестиционные кредиты. 

Поддержка рынка труда, в рамках которой будет компенсировано 70% заработной платы тех, кто потерял работу в результате кризиса, обойдется в 250 миллионов евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ