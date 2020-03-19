Государство будет временно компенсировать и первые три дня больничного

Премьер-министр Юри Ратас сообщил в четверг, что в рамках мер экономической помощи во время кризиса Эстонское государство будет компенсировать по больничному листу и первые три дня болезни.
Весь пакет экономических мер включает в себя длинный список, включая гарантии по кредитам, отсрочки по кредитам, оборотные кредиты и инвестиционные кредиты.
Поддержка рынка труда, в рамках которой будет компенсировано 70% заработной платы тех, кто потерял работу в результате кризиса, обойдется в 250 миллионов евро.