Чт, 19.03.2020
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Число зараженных в Эстонии - 267, тестов будет проводиться больше

Министр социальных дел Танель Кийк.

ФОТО: Madis Veltman

Как сообщил в ходе пресс-конференции правительства министр социальных дел Танель Кийк, количество зараженных в Эстонии по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня составило 267.

«Несмотря на то, что в Эстонии сделано больше тестов, чем в других соседних странах, мы решили, что будем их делать, если у людей есть симптомы и обоснованные подозрения, и семейный врач решил, что это необходимо», - сказал Кийк.

«Коронавирус не очень широко распространен. Число установленных зараженных, которое увеличивалось, становилось все меньше. По состоянию на 9 часов сегодняшнего дня, протестировано 2259 человек, коронавирус установлен у 267. В больнице находятся восемь человек, но им не требуется интенсивная терапия. Процент зараженных – менее десяти», - констатировал министр.

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