Число зараженных в Эстонии - 267, тестов будет проводиться больше

Как сообщил в ходе пресс-конференции правительства министр социальных дел Танель Кийк, количество зараженных в Эстонии по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня составило 267.
«Несмотря на то, что в Эстонии сделано больше тестов, чем в других соседних странах, мы решили, что будем их делать, если у людей есть симптомы и обоснованные подозрения, и семейный врач решил, что это необходимо», - сказал Кийк.
«Коронавирус не очень широко распространен. Число установленных зараженных, которое увеличивалось, становилось все меньше. По состоянию на 9 часов сегодняшнего дня, протестировано 2259 человек, коронавирус установлен у 267. В больнице находятся восемь человек, но им не требуется интенсивная терапия. Процент зараженных – менее десяти», - констатировал министр.