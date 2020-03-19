Завтра в Таллинне откроется drive-in пункт для сдачи пробы на коронавирус

Первый drive-in пункт для взятия проб на коронавирус откроется в Таллинне уже завтра, 20 марта, а в ближайшие дни и в Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде, Кохтла-Ярве.

Также в ближайшие дни станет доступна услуга тестирования на дому.

При заболевании люди должны связаться со своим семейный врачом, который оценит необходимость тестирования, согласно протоколу Департамента здоровья. Если анализ нужен, то врач выпишет дигитальное направление. После чего пациент позвонит в специальный центр тестирования и договорится о точном времени и месте для сдачи пробы. Проба из носа берется из машины на основании направления семейного врача и ИД-карты. О результате теста будут сообщать пациенту по телефону в течение одного рабочего дня.

«Несмотря на то, что в Эстонии сделано больше тестов, чем в других соседних странах, мы решили, что будем их делать, если у людей есть симптомы и обоснованные подозрения, и семейный врач решил, что это необходимо», - сказал министр социальных дел Танель Кийк на сегодняшней пресс-конференции правительства.

«Коронавирус не очень широко распространен. Число установленных зараженных, которое прибавлялось, становилось все меньше. По состоянию на 9 часов сегодняшнего дня, протестировано 2259 человек, коронавирус установлен у 267.В больнице находятся восемь человек, но им не требуется интенсивная терапия. Процент зараженных – менее десяти», - констатировал министр.

При появлении таких симптомов, как кашель и высокая температура, нужно позвонить семейному врачу или на инфолинию семейных врачей 1220 и следовать полученным рекомендациям. С вопросами о коронавирусе можно круглосуточно обращаться по бесплатному инфономеру центра тревоги 1247. В больницах и социальных учреждениях со вчерашнего можно по телефону общаться с душепопечителем.