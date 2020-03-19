Казахстанский клуб отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса

Казахстанский клуб «Каспий» приостановил действие контрактов с футболистами из-за эпидемии коронавируса, сообщает Sports.ru.
Игрокам основной команды направили письмо, в котором указано, что клуб в одностороннем порядке приостанавливает действие заключенных контрактов в период чрезвычайного положения, действующего до 15 апреля.
Если чрезвычайное положение в стране продлят, то приостановление договора тоже будет продлено.
Документ подписан временным исполняющим обязанности руководителя клуба Ерланом Есимовым.
В двух проведенных турах чемпионата Казахстана «Каспий» дважды проиграл.