Чт, 19.03.2020
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Казахстанский клуб отказался платить игрокам зарплату из-за коронавируса

Евро. Фото иллюстративное.

ФОТО: Arvo Meeks

Казахстанский клуб «Каспий» приостановил действие контрактов с футболистами из-за эпидемии коронавируса, сообщает Sports.ru.

Игрокам основной команды направили письмо, в котором указано, что клуб в одностороннем порядке приостанавливает действие заключенных контрактов в период чрезвычайного положения, действующего до 15 апреля.

Если чрезвычайное положение в стране продлят, то приостановление договора тоже будет продлено.

Документ подписан временным исполняющим обязанности руководителя клуба Ерланом Есимовым.

В двух проведенных турах чемпионата Казахстана «Каспий» дважды проиграл.

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