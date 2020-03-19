Крупные отели сворачивают работу и надеются на помощь государства

Отели быстро опустели

Руководитель двух отелей Noorus в Нарва-Йыэсуу Филипп Должков сообщил, что отель Noorus Spa уже не работает - закрыт не только водный центр, но и сами гостиничные номера. Второй отель этой сети в Усть-Нарве еще строится. Вынужденное закрытие первого отеля использовали, чтобы и в нем провести ремонтные работы - реновировать спа, ресторан и номера.

В новом отеле строительные работы идут по графику, но будет ли так в дальнейшем, непонятно.

“На сегодняшний день непонятно, как будет развиваться ситуация, будут ли открыты границы, смогут ли приехать специалисты для монтажа, - сказал Филипп Должков. - Но то, что делают эстонские строители, пока идет по графику”.

Хотя Noorus Spa закрыт, систему бронирования на май, июнь и июль не останавливали. Забронировать номер можно без предоплаты.

“Люди настроены достаточно позитивно, люди бронируют”, - сказал руководитель отеля.

Представительница отеля Meresuu в Нарва-Йыэсуу не согласилась давать подробный официальный комментарий, но сообщила, что этот отель закроется в течение ближайших семи дней.

Руководитель нарвского отеля Inger Владимир Изотов сказал, что этот отель пока продолжает работу:

“Inger работает, его ресторан временно закрыт. Гостиница готова принять до 250 гостей - были бы только эти гости. Сегодня в гостинице живут 11 человек. Обычно в такой день жило порядка 90 человек. Когда случился кризис, в первый день у нас было множество отмен. Мы должны были отработать выходные с полной гостиницей, заполняемость была 100%, но когда случился запрет на массовые мероприятия, из 85 номеров у нас остались заполнены только три номера”.

По оценке Изотова, гостиничный сектор потерял за последние дни до 90% оборота.

Касса по безработице заплатит 70% зарплаты

Член совета Кассы по безработице и председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон рассказал отельерам, на каких условиях они могут получить субсидию на выплату зарплаты. Порядок, по которому государство компенсирует 70% зарплаты работникам, которые не могут работать из-за карантина или из-за резкого уменьшения количества клиентов, был готов в Кассе по безработице вчера. Пока он не утвержден правительством, поэтому Пеэп Петерсон отметил, что дает предварительную информацию.

По словам Петерсона, есть три критерия для выплаты субсидии: оборот предприятия или его доходы упали на 30%, не менее 30% рабочих не могут выйти на работу (или для них нет работы), работодатель начал процесс уменьшения зарплаты по 37-й статье Закона о трудовом договоре. Если предприятие соответствует хотя бы двум из этих трех критериев, Касса по безработице заплатит работникам 70% от средней зарплаты прошлого года. Работодатель при этом обязан будет заплатить работникам не менее 150 евро, плюс социальный налог с этих 150 евро.

Касса по безработице использует для этих выплат резерв в 250 млн евро. Если эти деньги закончатся, сказал Пеэп Петерсон, дополнительное финансирование запросят у правительства.

Субсидию на зарплаты можно будет получать за любые два месяца в течение марта, апреля и мая. Пока неизвестно, будет ли программа продлена после мая.

Для того, чтобы работодатели могли ходатайствовать о субсидии, нужно еще подготовить электронную среду, на что уйдет некоторое время. По предварительной оценке Петерсона, ходатайства можно будет подавать с 6 апреля, а первые выплаты могут начаться 10 апреля. Он отметил, что это пока неофициальная информация, и даты могут измениться.

“Этот кризис временный, и нам надо сохранить структуру экономики. Чтобы фирмы, которые есть сегодня, могли продолжать работать и после кризиса”, - объяснил цель субсидии Пеэп Петерсон.