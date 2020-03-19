Из огня в полымя: едва устоявший на ногах рыбный бизнес страдает от нового кризиса

«Фактически можно даже сказать, что один кризис и не закончился, как начался другой», - вздохнул владелец M.V.Wool Мати Ветевоол. После того, как в начале января компании было разрешено запустить заводы в Харку и Вихтерпалу, производство постепенно увеличилось. Конечно, для достижения докризисного уровня потребовалось бы некоторое время, но направление было ясным и цель была видна.

Теперь по рыбному производству Ветевоола ударил затяжной кризис из-за коронавируса. «Мы работаем где-то на сорока процентах производственных мощностей», - сказал Ветевоол.

«Гостиницы, рестораны и кафе отменяли заказы один за другим. К счастью, сети супермаркетов по-прежнему заказывают нашу рыбу. Розничные сети держат производителей продуктов питания на плаву», - сказал предприниматель, который считает, что его бизнес все-таким сможет выжить.

Ветевоол считает крайне важным соблюдение санитарных норм и правил техники безопасности. Всем сотрудникам запрещено посещать большие собрания и дни рождения. «Когда я сам иду по фабрике, у меня на лице маска и я держусь на расстоянии двух метров от остальных. Мы должны воспринимать это всерьез!», - сказал Ветевоол, у которого скоро будет 75-летний юбилей.

«Думаю, я отложу празднование на год!» - улыбается он.

Предприниматель считает, что государство действовало правильно в борьбе с вирусом и что серьезные ограничения на передвижение оправданы. Он полагает, что государство могло бы наложить еще более строгие ограничения. «Однако понятно, что производства, магазины и аптеки закрывать нельзя. Но закрытие границы было хорошей идеей».

Как он относится к идее просить помощи у государства? Хотя Ветевоол счел, что предприниматель должен в первую очередь справляться с ситуацией самостоятельно, а обращение за помощью может усугубить беспомощность, кризис настолько велик, что государство все же должно подставить плечо.

Прежде всего, по его словам, должны быть компенсированы больничные работников. Во-вторых, государство могло б оплачивать расходы на зарплату сокращенного или помещенного в карантин работника. «Главное, что предприниматели, чей оборот упал или иссяк, не опустошат свои карманы за счет выплаты зарплат», - сказал Ветевоол. Но остальные меры госпомощи зависят от того, как долго продлится кризис.

Тем не менее, Ветевоол призвал предпринимателей пересмотреть свою деятельность, минимизировать затраты, экономить деньги и, сжав зубы, гарантировать эффективность. Однако в случае с M.V.Wool это не означает, что работники ожидают увольнений или сокращения заработной платы. «На данный момент такого плана нет», - заявил он.

В более широкой перспективе Ветевоол считает начавшийся кризис более серьезным, чем произошедший в 2008 году. «Если к лету с этим вопросом будет покончено, это будет прекрасно. Главное, чтобы кризис не затих на лето, а потом, осенью, не начался снова. Это был бы худший вариант», - заключил он.

Привыкшие к проблемам

Весь конец прошлого года ушел у M.V.Wool на борьбу с листерией. Ветеринарно-пищевой департамент счел, что компания не предприняла достаточных усилий для уничтожения бактерии, тем более что гибель нескольких человек была напрямую связана с опасной вспышкой, обнаруженной на рыбном заводе. Компания все отрицала.

После повторных предупреждений 26 ноября департамент решил закрыть заводы. Очень скоро рыбная фирма объявила об увольнении почти 125 человек.

Затем наступил тяжелый декабрь, когда перед Рождеством многие потеряли работу. Рыбные прилавки в магазинах были намного пустее, чем раньше. Компания даже думала о банкротстве.

Тяжелый и напряженный путь судебной тяжбы в конечном итоге оказался успешным для M.V.Wool: в начале января работа была возобновлена как в Харку, так и в Вихтерпалу.

Ветевоол заявил, что скандал с листерией стал самым большим кризисом в его жизни, а ущерб составил несколько миллионов евро.