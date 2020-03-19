Из Таллиннского аэропорта по-прежнему можно попасть в восемь городов Европы

На данный момент до 25 марта на Raynair можно добраться до Берлина, Дюссельдорфа, Эдинбурга и Лондона, куда также пока летает Easyjet. Lufthansa летает во Франкфурт, Belavia - в Минск. Norwegian летает до 23 марта в Осло, Turkish Airlines уведомил, что будет осуществлять полеты на линии Таллинн-Станбул до 28 марта.
Председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувикесе заявил, что пока рейсы еще осуществляются, но все может измениться в одночасье. Тувикесе призывает людей хорошо подумать, стоит ли ехать за границу сейчас.
«Сейчас мы говорим о временном закрытии линии, приостановках полетов на линиях, откладывается открытие новых линий. Мы каждый день связываемся с авиакомпаниями и сейчас мы готовы восстановить обслуживание полетов по старому графику полетом. Аэропорт остается открытым для пассажиров, а также для частных, медицинских полетом и воздушных грузоперевозок. Для нас важно, чтобы эстонцы могли попасть домой в Эстонию или желающие покинуть Эстонию могли так же сделать это», - сказал Тувиксе.
Количество рейсов в Таллиннском аэропорту снизилось в среднем на 19 процентов. Число пассажиров начала падать еще на последней неделе февраля. «О том, какое влияние оказал кризис на число пассажиров, станет известно во втором половине лета, надеемся, к тому времени восстановятся линии и начнется рост числа пассажиров», - отмечает Тувиксе.
В аэропорту чаще проводятся сейчас дезинфекции, также для пассажиров и работников сделали более доступными средства для дезинфекции. Для защиты пассажиров и персонала временны установлены стекла на пунктах чек-ина, информационных, а также в бюро потерянных выщей.