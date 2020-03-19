Корона дня: планы по спасению экономики, новые пункты для сдачи пробы на коронавирус и падение цен на заправках

Число зараженных в Эстонии - 267, тестов будет проводиться больше

Как сообщил в ходе пресс-конференции правительства министр социальных дел Танель Кийк, количество зараженных в Эстонии по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня составило 267. Читать далее...

От А до Я: кто и сколько получит из двухмиллиардного пакета помощи

Распространение коронавируса и воспрепятствование ему сопряжено с очень большим влиянием на экономику, в связи с чем правительство одобрило сегодня пакет экономических мер для смягчения ситуации, в которой оказались эстонские работники и предприятия. Читать далее...

В Эстонии вводят ограничения на покупку лекарств

Министр социальных дел Танель Кийк для обеспечения доступности лекарств временно сократил объемы выписываемых и продаваемых лекарственных средств. Читать далее...

Банку Swedbank выписали штраф в четыре миллиарда

В ходе совместного расследования Финансовых инспекций Швеции и Эстонии было обнаружено, что у Swedbank в странах Балтии были серьезные недочеты в соблюдении правил борьбы с отмыванием денег. Читать далее...

Заправки по всей Эстонии снизили цены на топливо

Эстонская общественность, потребители топлива и политики последние десять дней ждали снижения цен, поскольку стоимость нефти на мировом рынке обрушилась. Но на наших заправках цены стабильно держались на одном уровне. Сегодня несколько заправок начали снижать цены. Читать далее...

Выплаты во вторую пенсионную ступень приостанавливаются

Премьер-министр Юри Ратас заявил на сегодняшней правительственной пресс-конференции, что в рамках пакета мер в сложной экономической ситуации взносы во вторую пенсионную ступень будут приостановлены. Читать далее...

Истории зараженных жителей Эстонии: как заболели коронавирусом и что чувствуют сейчас

Ничего не предвещало беды. На прошлой неделе во вторник вечером житель Эльва Прийт Луйк почувствовал головную боль в затылке, но не обратил на это особого внимания. Ночью боль усилилась, его бросило в дрожь. Утром градусник показал 37,8. Читать далее...

Крупные отели сворачивают работу и надеются на помощь государства

В Нарве в закрытом ресторане отеля Inger собрались журналисты и руководители крупнейших отелей нарвского региона. По Скайпу на их вопросы ответил Пеэп Петерсон - председатель Центрального союза профсоюзов и член совета Кассы по безработице. Отельеров волнует, как они могут участвовать в готовящейся программе, по которой государство будет платить 70% зарплаты тем, кто остался без работы из-за коронавируса. Отели либо закрылись, либо потеряли почти всех клиентов. Читать далее...

Блог, видео 〉 Правительство дало обзор ситуации с распространением коронавируса

На сегодняшней пресс-конференции, которая состоялась в 12 часов, был дан обзор ситуации с распространением коронавируса и методах предотвращения. С речью выступили премьер-министр Юри Ратас, министр социальных дел Танель Кийк, министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Читать далее...