Корона дня: правительство озвучило планы по спасению экономики, новые пункты для сдачи пробы на коронавирус и рост числа зараженных

Портал Rus.Postimees делает обзор главных новостей о коронавирусе, экономике, обстановке в Эстонии и мире за 19 марта.
Число зараженных в Эстонии - 267, тестов будет проводиться больше
Как сообщил в ходе пресс-конференции правительства министр социальных дел Танель Кийк, количество зараженных в Эстонии по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня составило 267. Читать далее...
Выплаты во вторую пенсионную ступень приостанавливаются
Премьер-министр Юри Ратас заявил на сегодняшней правительственной пресс-конференции, что в рамках пакета мер в сложной экономической ситуации взносы во вторую пенсионную ступень будут приостановлены. Читать далее...
Крупные отели сворачивают работу и надеются на помощь государства
В Нарве в закрытом ресторане отеля Inger собрались журналисты и руководители крупнейших отелей нарвского региона. По Скайпу на их вопросы ответил Пеэп Петерсон - председатель Центрального союза профсоюзов и член совета Кассы по безработице. Отельеров волнует, как они могут участвовать в готовящейся программе, по которой государство будет платить 70% зарплаты тем, кто остался без работы из-за коронавируса. Отели либо закрылись, либо потеряли почти всех клиентов. Читать далее...
Блог, видео 〉 Правительство дало обзор ситуации с распространением коронавируса
На сегодняшней пресс-конференции, которая состоялась в 12 часов, был дан обзор ситуации с распространением коронавируса и методах предотвращения. С речью выступили премьер-министр Юри Ратас, министр социальных дел Танель Кийк, министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Читать далее...
Блог, видео 〉 Департамент здоровья: скорую помощь вызывают для оказания неотложной помощи, при взятии анализов переходим на другой порядок
Сегодня в 13 часов был дан обзор ситуации в Эстонии представителями Департамента здоровья, МВД, Министерства социальных дел и сектора здравоохранения. Читать далее...
Для работающих в Финляндии жителей Эстонии сделали исключение
Руководитель чрезвычайного положения, премьер-министр Юри Ратас отдал распоряжение, которое разрешает маятниковую миграцию в рабочих целях тем людям, которые постоянно живут в Эстонии, но работают в Финляндии. Читать далее...
Видео со спасительного парома: "Здесь особая атмосфера, мы как одна большая семья"
В ночь на четверт спецрейс Tallink из немецкого Засница собрал на борту жителей Эстонии, которые прибыли в порт из Испании, Франции и Великобритании. Многие люди измождены, так как путь до спасительного парома Romantika занял у них много времени. Читать далее...
Заключенные начнут производить защитные маски
С завтрашнего дня производством защитных масок займется фирма AS Eesti Vanglatööstus. Поначалу будут изготавливать 400 масок в день. Читать далее...
Нетрудоспособность в режиме ЧП: жители Эстонии боятся остаться без пособий
В редакцию Rus.Postimees обратились читатели, которым в ближайшее время надо подтверждать свою нетрудоспособность и подавать ходатайство в Кассу по безработице, чтобы продолжить получать пособия. Они беспокоятся, что эта привычная процедура может быть осложнена в условиях чрезвычайного положения. Читать далее...
Стало известно, кому государство компенсирует 70 процентов зарплаты
В среду вечером Совет Кассы страхования от безработицы достиг соглашения о том, что для избежания увольнений на попавших в трудное положение предприятиях, Касса будет компенсировать в течение двух месяцев 70 процентов брутто-зарплаты. Объем запланированных мер составит 250 млн евро. Читать далее...
В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом
Как сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в российской столице зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Читать далее...
Посольство РФ: российские граждане, срочно возвращайтесь домой!
В связи с введенными в Эстонии ограничительными мерами в целях противодействия распространению коронавируса посольство России настоятельно рекомендует российским гражданам, временно находящимся в Эстонии с туристической, коммерческой, частной или иной целью, незамедлительно вернуться домой на территорию Российской Федерации. Читать далее...
Обслуживающий персонал каждый день рискует своим здоровьем
Распространение коронавируса вынуждает компании, занимающиеся обслуживанием клиентов, принимать меры для защиты как сотрудников, так и пользователей услуг. Читать далее...