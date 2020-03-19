Корона дня: правительство озвучило планы по спасению экономики, новые пункты для сдачи пробы на коронавирус и рост числа зараженных

Число зараженных в Эстонии - 267, тестов будет проводиться больше

Как сообщил в ходе пресс-конференции правительства министр социальных дел Танель Кийк, количество зараженных в Эстонии по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня составило 267. Читать далее...

Выплаты во вторую пенсионную ступень приостанавливаются

Премьер-министр Юри Ратас заявил на сегодняшней правительственной пресс-конференции, что в рамках пакета мер в сложной экономической ситуации взносы во вторую пенсионную ступень будут приостановлены. Читать далее...

Крупные отели сворачивают работу и надеются на помощь государства

В Нарве в закрытом ресторане отеля Inger собрались журналисты и руководители крупнейших отелей нарвского региона. По Скайпу на их вопросы ответил Пеэп Петерсон - председатель Центрального союза профсоюзов и член совета Кассы по безработице. Отельеров волнует, как они могут участвовать в готовящейся программе, по которой государство будет платить 70% зарплаты тем, кто остался без работы из-за коронавируса. Отели либо закрылись, либо потеряли почти всех клиентов. Читать далее...

Блог, видео 〉 Правительство дало обзор ситуации с распространением коронавируса

На сегодняшней пресс-конференции, которая состоялась в 12 часов, был дан обзор ситуации с распространением коронавируса и методах предотвращения. С речью выступили премьер-министр Юри Ратас, министр социальных дел Танель Кийк, министр внутренних дел Март Хельме, министр финансов Мартин Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Читать далее...

Блог, видео 〉 Департамент здоровья: скорую помощь вызывают для оказания неотложной помощи, при взятии анализов переходим на другой порядок

Сегодня в 13 часов был дан обзор ситуации в Эстонии представителями Департамента здоровья, МВД, Министерства социальных дел и сектора здравоохранения. Читать далее...

Для работающих в Финляндии жителей Эстонии сделали исключение

Руководитель чрезвычайного положения, премьер-министр Юри Ратас отдал распоряжение, которое разрешает маятниковую миграцию в рабочих целях тем людям, которые постоянно живут в Эстонии, но работают в Финляндии. Читать далее...

Видео со спасительного парома: "Здесь особая атмосфера, мы как одна большая семья"

В ночь на четверт спецрейс Tallink из немецкого Засница собрал на борту жителей Эстонии, которые прибыли в порт из Испании, Франции и Великобритании. Многие люди измождены, так как путь до спасительного парома Romantika занял у них много времени. Читать далее...

Заключенные начнут производить защитные маски

С завтрашнего дня производством защитных масок займется фирма AS Eesti Vanglatööstus. Поначалу будут изготавливать 400 масок в день. Читать далее...

Нетрудоспособность в режиме ЧП: жители Эстонии боятся остаться без пособий

В редакцию Rus.Postimees обратились читатели, которым в ближайшее время надо подтверждать свою нетрудоспособность и подавать ходатайство в Кассу по безработице, чтобы продолжить получать пособия. Они беспокоятся, что эта привычная процедура может быть осложнена в условиях чрезвычайного положения. Читать далее...

Стало известно, кому государство компенсирует 70 процентов зарплаты

В среду вечером Совет Кассы страхования от безработицы достиг соглашения о том, что для избежания увольнений на попавших в трудное положение предприятиях, Касса будет компенсировать в течение двух месяцев 70 процентов брутто-зарплаты. Объем запланированных мер составит 250 млн евро. Читать далее...

В Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом

Как сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в российской столице зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Читать далее...

Посольство РФ: российские граждане, срочно возвращайтесь домой!

В связи с введенными в Эстонии ограничительными мерами в целях противодействия распространению коронавируса посольство России настоятельно рекомендует российским гражданам, временно находящимся в Эстонии с туристической, коммерческой, частной или иной целью, незамедлительно вернуться домой на территорию Российской Федерации. Читать далее...

Обслуживающий персонал каждый день рискует своим здоровьем