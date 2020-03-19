Последние рейсы: список вариантов, как жители Эстонии могут вернуться на родину

Нужно учитывать, что введенные разными странами меры могут с предупреждением за короткий период становиться более строгими, а срок их действия продлеваться, и вариантов передвижения становится всё меньше, передал BNS в четверг пресс-секретарь МИД.

По имеющейся сейчас у МИД информации, существуют следующие варианты возвращения в Эстонию:

Спецрейс Nordica из Малаги (Испания) , регистрация: nordica.ee/lendamekoju

, регистрация: nordica.ee/lendamekoju Берлин (Ryanair)

(Ryanair) Эдинбург (Ryanair)

(Ryanair) Франкфурт (Lufthansa) — до 31 марта

(Lufthansa) — до 31 марта Стамбул (Turkish Airlines) — рейсы с 19 до 26 марта, авиарейсы прекращаются на период с 27 марта до 17 апреля

(Turkish Airlines) — рейсы с 19 до 26 марта, авиарейсы прекращаются на период с 27 марта до 17 апреля Копенгаген (SAS) — хотя Дания закрыла свои границы для иностранцев, жителям Эстонии разрешен транзит через Копенгаген

(SAS) — хотя Дания закрыла свои границы для иностранцев, жителям Эстонии разрешен транзит через Копенгаген Лондон (Ryanair, Easyjet)

(Ryanair, Easyjet) Мальта (Ryanair) — регулярные рейсы прекращаются 21 марта

(Ryanair) — регулярные рейсы прекращаются 21 марта Минск (Belavia) — следующие авиарейсы 19, 26 и 28 марта

(Belavia) — следующие авиарейсы 19, 26 и 28 марта Москва (Аэрофлот) — до 19 марта включительно. Поезд Москва-Таллинн прекращает работу 20 марта

(Аэрофлот) — до 19 марта включительно. Поезд Москва-Таллинн прекращает работу 20 марта Пафос (Ryanair)

(Ryanair) Стокгольм (SAS)

(SAS) Веце (Ryanair)

(Ryanair) Продолжаются паромные пассажирские перевозки между Хельсинки и Таллинном. Сейчас Tallink обслуживает сообщение между Эстонией и Финляндией по измененному графику, но при покупке билетов нужно проверить, имеется ли право на въезд в страну. Дополнительная информация доступна также на сайтах Tallink, Eckerö Line и Viking Line.

и Таллинном. Сейчас Tallink обслуживает сообщение между Эстонией и Финляндией по измененному графику, но при покупке билетов нужно проверить, имеется ли право на въезд в страну. Дополнительная информация доступна также на сайтах Tallink, Eckerö Line и Viking Line. Компания Tallink сообщила, что паром Star будет отправляться из Засница (Германия) в Палдиски через день в 19 часов по местному времени, первый рейс состоится 20 марта. Продолжительность рейса около 20 часов. Судно вмещает 100 грузовиков и 10 автомобилей пассажиров. Судно может принять до 330 пассажиров. Судно будет принимать пассажиров с автомобилями при условии, что у пассажира есть право на въезд в порт страны назначения, а на пароме достаточно места для пассажиров. Пассажиров без транспорта принимать не будут. При комплектации судна в приоритете будут перевозки продуктов питания и лекарственных средств. Всех пассажиров разместят в каютах. Забронировать билет на Star можно через эстонский диспетчерский центр по адресу booking.cargo@tallink.ee или номеру +372 612 8686.

Авиарейсы из других стран:

Finnair будет до конца марта обслуживать сообщение с Таиландом, авиарейсы на период с 1 апреля по 30 июня отменены. Разрешен транзит через Финляндию из международных аэропортов и портов. Например, из аэропорта Вантаа или порта Турку можно свободно попасть в порт Хельсинки, чтобы паромом вернуться в Таллинн. Не требуются никакие дополнительные документы кроме билета на паром.

Разрешен транзит через Финляндию из международных аэропортов и портов. Например, из аэропорта Вантаа или порта Турку можно свободно попасть в порт Хельсинки, чтобы паромом вернуться в Таллинн. Не требуются никакие дополнительные документы кроме билета на паром. Рейсы из Вьетнама в Европу совершают авиакомпании Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines и China Airlines. Информация о графике рейсов доступна за день до рейса по адресу http://noibaiairport.vn/HOME/Lichbay.aspx; линия связи с аэропортом Нойбай: 1900 636 535

Авиарейсы из США в Европу (например, крупнейшие столицы):

- Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке — Хитроу (Delta), раз в день, начиная с 16 марта

- Детройт-Амстердам (Delta), раз в день

- Из аэропорта Ньюарк во Франкфурт, Мюнхен, Брюссель (United), на данный момент по одному рейсу в день до конца марта

- Вашингтон-Франкфурт (United), на данный момент по одному рейсу в день до конца марта.

Чтобы забронировать рейс, нужно обратиться к своему туроператору.

В сотрудничестве с эстонской компанией AlphaGIS МИД создал новое приложение с картой возможностей транзита в Эстонию (по состоянию на 9 часов 19 марта). Карта доступна по адресу https://bit.ly/3b0Sv4S.

Вернувшимся из-за границы людям нужно 14 дней оставаться дома в изоляции. Цель изоляции — помешать распространению коронавируса.

МИД напоминает всем эстоноземельцам, что нужно избегать не являющихся неотложными поездок, даже когда они разрешены. Каждый пассажир должен следить за своим здоровьем.