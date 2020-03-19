Последние рейсы: список вариантов, как жители Эстонии могут вернуться на родину

По сообщению МИД, многие фирм туристических перевозок сократили или отменили свои рейсы, министерство предлагает ряд возможностей вернуться в Эстонию.
Нужно учитывать, что введенные разными странами меры могут с предупреждением за короткий период становиться более строгими, а срок их действия продлеваться, и вариантов передвижения становится всё меньше, передал BNS в четверг пресс-секретарь МИД.
По имеющейся сейчас у МИД информации, существуют следующие варианты возвращения в Эстонию:
- Спецрейс Nordica из Малаги (Испания), регистрация: nordica.ee/lendamekoju
- Берлин (Ryanair)
- Эдинбург (Ryanair)
- Франкфурт (Lufthansa) — до 31 марта
- Стамбул (Turkish Airlines) — рейсы с 19 до 26 марта, авиарейсы прекращаются на период с 27 марта до 17 апреля
- Копенгаген (SAS) — хотя Дания закрыла свои границы для иностранцев, жителям Эстонии разрешен транзит через Копенгаген
- Лондон (Ryanair, Easyjet)
- Мальта (Ryanair) — регулярные рейсы прекращаются 21 марта
- Минск (Belavia) — следующие авиарейсы 19, 26 и 28 марта
- Москва (Аэрофлот) — до 19 марта включительно. Поезд Москва-Таллинн прекращает работу 20 марта
- Пафос (Ryanair)
- Стокгольм (SAS)
- Веце (Ryanair)
- Продолжаются паромные пассажирские перевозки между Хельсинки и Таллинном. Сейчас Tallink обслуживает сообщение между Эстонией и Финляндией по измененному графику, но при покупке билетов нужно проверить, имеется ли право на въезд в страну. Дополнительная информация доступна также на сайтах Tallink, Eckerö Line и Viking Line.
- Компания Tallink сообщила, что паром Star будет отправляться из Засница (Германия) в Палдиски через день в 19 часов по местному времени, первый рейс состоится 20 марта. Продолжительность рейса около 20 часов. Судно вмещает 100 грузовиков и 10 автомобилей пассажиров. Судно может принять до 330 пассажиров. Судно будет принимать пассажиров с автомобилями при условии, что у пассажира есть право на въезд в порт страны назначения, а на пароме достаточно места для пассажиров. Пассажиров без транспорта принимать не будут. При комплектации судна в приоритете будут перевозки продуктов питания и лекарственных средств. Всех пассажиров разместят в каютах. Забронировать билет на Star можно через эстонский диспетчерский центр по адресу booking.cargo@tallink.ee или номеру +372 612 8686.
Авиарейсы из других стран:
- Finnair будет до конца марта обслуживать сообщение с Таиландом, авиарейсы на период с 1 апреля по 30 июня отменены. Разрешен транзит через Финляндию из международных аэропортов и портов. Например, из аэропорта Вантаа или порта Турку можно свободно попасть в порт Хельсинки, чтобы паромом вернуться в Таллинн. Не требуются никакие дополнительные документы кроме билета на паром.
- Рейсы из Вьетнама в Европу совершают авиакомпании Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines и China Airlines. Информация о графике рейсов доступна за день до рейса по адресу http://noibaiairport.vn/HOME/Lichbay.aspx; линия связи с аэропортом Нойбай: 1900 636 535
Авиарейсы из США в Европу (например, крупнейшие столицы):
- Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке — Хитроу (Delta), раз в день, начиная с 16 марта
- Детройт-Амстердам (Delta), раз в день
- Из аэропорта Ньюарк во Франкфурт, Мюнхен, Брюссель (United), на данный момент по одному рейсу в день до конца марта
- Вашингтон-Франкфурт (United), на данный момент по одному рейсу в день до конца марта.
Чтобы забронировать рейс, нужно обратиться к своему туроператору.
В сотрудничестве с эстонской компанией AlphaGIS МИД создал новое приложение с картой возможностей транзита в Эстонию (по состоянию на 9 часов 19 марта). Карта доступна по адресу https://bit.ly/3b0Sv4S.
Вернувшимся из-за границы людям нужно 14 дней оставаться дома в изоляции. Цель изоляции — помешать распространению коронавируса.
МИД напоминает всем эстоноземельцам, что нужно избегать не являющихся неотложными поездок, даже когда они разрешены. Каждый пассажир должен следить за своим здоровьем.
В том, что касается маятниковой миграции между Эстонией и Финляндией и между Эстонией и Латвией, нужно отметить, что в среду официальные власти Финляндии уточнили, что в отношении трансграничных работников в Финляндии не будет действовать условие 14-дневной изоляции. По распоряжению руководителя чрезвычайного положения в Эстонии, мы также ввели исключение для людей, которые постоянно проживают в Эстонии, но работают в Финляндии и у которых нет симптомов заболевания. Передвигаться между Эстонией и Финляндией без необходимости соблюдать карантин можно раз в семь дней — это значит, что в Эстонию можно ездить не чаще, чем раз в неделю.